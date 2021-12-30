Объявлены обладатели грантов главы Якутии в сфере СМИ

На этой неделе объявлены победители конкурса грантов Главы Республики Саха (Якутия) в сфере СМИ на 2021 год.

Приём заявок стартовал 2 ноября.

Особенности этого года: тематических направлений стало больше – 24 в сравнении с 15 в прошлом году. И впервые в конкурсе могли участвовать не только редакции и журналисты, но и блогеры республики.

На гранты выделено в целом 15 млн рублей: 10 направлений по 1 млн, четыре – по 500 тыс., 10 – по 300 тыс. рублей.

Подробная информация о положении и получателях гранта опубликована на официальном сайте Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) mininovation.sakha.gov.ru.

«Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — ИП Рожина Сусанна Даниловна (газета «Жизнь Якутска», социальные сети);

«К 100-летию образования Якутской АССР: улучшение комфортности среды проживания и повышение благосостояния населения» — АНО «Редакционная группа «Якутск вечерний»;

«Инновационные технологии и цифровизация» – сетевое издание “Восток России” (г.Москва);

«Здоровый якутянин — здоровое общество» – ООО «Информационное агентство «SakhaNews»;

«Сельское хозяйство — основа жизни Якутии» — ИП Иванова Аида Иннокентьевна (сетевое издание SakhaDay);

«От слова к делу: забота об экологии» – ИП Никифорова Айталина Владимировна (сетевое издание «Тайгалайф.ру»);

«Мультикультурная Якутия в современном мире» – ООО «Юнион Системс» (сетевое издание Sakhalife.ru);

«Борьба с пожарами» – ООО «Пресс-офис» (сетевое издание «Arcticpost.ru»);

«Высокие технологии. Развитие креативной экономики в Республике Саха (Якутия)» – ООО «Финансовый маркет» (реализация в сетевом издании «Саханаука»);

«Трудоустройство и социальная защита» (сумма гранта 1 000 000 рублей) — ИП Городецкий Юрий Владимирович (газета «Жизнь Якутии»);

«Развитие гражданского общества» — ИП Кутуков Роман Анатольевич (федеральные СМИ Первый канал, НТВ, РенТв, Пятый канал, ОТР, Звезда, Мир, ТВЦ);

«Дороги как артерии экономики» — ИП Мурсакулова Эльвира Муртузовна (сетевое издание SakhaPress);

«Жилье: повышение комфортности среды» — Аммосова Елена Андреевна, журналист (социальные сети);

«Кооперация и экспорт» — Киренский Иннокентий Тимофеевич, журналист (радиоканал «Радио Якутии»);

«Развитие системы образования Якутии» — ИП Макарова – Туйаара Алаас (сайт «Кэрэ Куо», в плане реализации проекта – регистрация сайта);

«Молодежь в интересах развития родной республики» — Дьячковский Вячеслав Юрьевич, журналист (социальные сети);

«Родной язык — основа духовной культуры народа» — Гуринов Афанасий Гаврильевич – Арчылан, журналист (литературно-публицистический альманах “Курулгэн”, газета “Кыым ООО “Медиа-группа “Ситим”);

«Мы выбираем спорт» — ИП Тихонов Максим Васильевич (социальные сети);

«Якутская Арктика: улучшение условий жизни северян» — Эверстова Елизавета Анатольевна, журналист (социальные сети);

«Борьба с киберпреступлениями» — Говоров Андрей Викторович, Попов Эрхаан Матвеевич, Кычкин Михаил Ефимович (социальные сети);

«Перспективы развития Дальнего Востока» — ИП Саввинов Игорь Дмитриевич (информационный сайт Yktinform.ru, в плане реализации проекта – регистрация сайта);

«Местные кадры — в промышленность» – ООО «Конкорд» (изготовление видеосюжетов для размещения в социальных сетях, сайтах, ТВ-каналах);

«Туризм и индустрия гостеприимства в Республике Саха (Якутия)» — ООО «Далан-888» (телепрограмма «Точка взаимодействия» (Желнин О.Л.);

«Наука и университеты» – ООО «Основа» (информационное агентство «YakutiaMedia»).

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Справка:

Гранты Главы РС(Я) в сфере СМИ присуждаются с 2005 года. С 2005 по 2020 годы их получили 102 средства массовой информации и отдельные журналисты. С 2017 года по рекомендации Совета главных редакторов Якутии внесены изменения по категориям получателей: в конкурсе не принимают участие СМИ, получающие государственную поддержку.