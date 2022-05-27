Объявлены Лауреаты премии Главы РС(Я) им. И.И. Крафта

Сегодня, 27 мая, в Общероссийский день библиотек, состоялось вручение премии Главы Республики Саха (Якутия) имени И.И. Крафта лучшим библиотекам и библиотечным работникам, меценатам и попечителям, внесшим большой вклад в развитие библиотек республики.

Премия Главы РС (Я) имени И.И. Крафта присудили по трем номинациям: «Библиотека года», «Библиотекарь (библиограф) года» и «Попечитель и меценат»:

— «Библиотека года» — Центральная районная библиотека им. Л. Габышева муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая библиотека» Олекминского района Республики Саха (Якутия).

— «Библиотекарь (библиограф) года» — главный библиограф МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Горного улуса Анастасия Ивановна Заровняева.

— «Попечитель и меценат» — кандидат исторических наук, проректор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Международная педагогическая академия дошкольного образования» Ирина Ильинична Комарова.

Лауреаты премии им.Крафта -2022 г.

Библиотека года — Центральная районная библиотека им. Л.Л. Габышева муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая библиотека» Олекминского района.

Центральная районная библиотека им. Л.Л. Габышева обладает статусом межпоселенческой библиотеки и имеет 26 библиотек – филиалов: Городская детская модельная библиотека и 25 сельских филиалов.

В центральной районной библиотеке творческий коллектив, благодаря совместной работе которого реализуются различные мероприятия, программы и проекты. Сотрудники библиотеки не просто выполняют свою работу, а подходят к процессу со всей ответственностью, ищут оригинальные методы. Они постоянно участвуют в различных конкурсах и завоёвывают награды.

Международный конкурс:

— Диплом 1 степени Международного конкурса «Я-Библиотекарь!», номинация «Презентация», название работы «Я-библиотекарь!» (Л.В.Петросян), г.Санкт-Петербург, 2022 г.; В библиотеке работают клубы: 2. Раз в два года с 2016 г. библиотека проводит и является организатором научно-практической конференции «Габышевские чтения».

Для успешной реализации поставленных задач библиотека успешно осуществляет реализацию 10 программ и проектов.

В библиотеке работают клубы: «Кэпсиэ, догор!» созданный в 1991 г. с целью создания неформального общения, территории культуры, досуга, пропагандируя литературу, культуру, историю края; «Игротека в библиотеке», клуб созданный для организации досуга граждан, для широкого круга читателей. Раз в два года с 2016 г. библиотека проводит и является организатором научно-практической конференции «Габышевские чтения». Конференция проходит один раз в два года с целью воспитание гражданственности и чувства любви к малой Родине. По итогам каждых Чтений выпускается сборник докладов, который называется «Написать свою строку».

Центральная районная библиотека выполняет функции координационного и методического центра по проблемам библиотечного дела в библиотеках района. На базе библиотеки проходят стажировку вновь принятые специалисты, отделом методической и библиографической работы оказывается методическая, практическая и консультационная помощь библиотекарям района.

Библиограф года

Заровняева Анастасия Ивановна, главный библиограф Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» муниципального района «Горный улус».

Отличник культуры РС(Я), стаж работы 37 лет. Закончила Пермский гос. институт культуры, библ. отделение. Участник и победитель республиканских конкурсов научных работ в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения. За составление библиограф. указателя «Вечная память Горный район в годы Вов 1941-1945 гг.» получила поощрительный приз в XI республ. Конкурсе научных работ в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения. Составитель указателя «Горный улус: история и современность» который имеет историческую и социальную значимость не только для Горного улуса, но и республики. (Лауреат XII республ. Конкурсе научных работ в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения в номинации «Лучший научный труд в области библиографии»)). По составлению данного указателя в 2020 г. принимала участие в региональной научно-практической конференции «I Грибановские чтения». Под ее руководством редактируются и издаются на базе Центральной библиотеки все буклеты и пособия, составляются и издаются библиографические указатели, рекомендательные списки литературы для взрослых и детей.

Попечитель и меценат года

Комарова Ирина Ильинична, кандидат исторических наук, проректор МПАДО, ведущий научный сотрудник Совета по изучению производительных сил при Президиуме РАН и Минэкономразвития России, член рабочей группы по развитию информационного общества в России Общественной палаты РФ, академик Российской муниципальной академии.

В 2021 г. она преподнесла в дар Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) уникальную личную библиотеку своей знаменитой матери Тамары Семеновны Комаровой. Идея дарения коллекции Якутии возникла еще в 2018 г. Коллекция обширна и разнообразна. Уникальным моментом является то, что в её состав входят дарственные книжные собрания друзей, коллег и соратников Тамары Семёновны – многих известных деятелей дошкольного образования России, в том числе библиотеки Елизаветы Дмитриевны Татищевой и Полины Исааковны Дымшиц.

Библиотека состоит из трёх тысяч книг и охватывает период с 1900 по 2020 годы. Крупнейший теоретик дошкольного образования собрала коллекцию разножанровой литературы, которую тематически можно поделить на семь разделов. Фонд библиотеки пополнился коллекцией именитого ученого с мировым именем – Тамары Семеновны Комаровой.

Личная библиотека Тамары Семеновны Комаровой станет для якутян новой культурной ценностью, уникальность этого ресурса осознается в научной и практической среде. Использование данной библиотеки будет стимулировать новые направления педагогических исследований в регионе, активизирует гуманитарные знания в обществе.