24.01.2020
23:53
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Светская хроника

Объявлено имя «Мисс Республика Саха (Якутия) 2020»​!

Сегодня в ЦСП «Триумф» стали известны имена самых красивых девушек Якутии.

После традиционных этапов конкурса были названы обладательницы трех основных титулов. Первой вице-мисс Якутии и обладательницей автомобиля от «Колми»  стала Анджела Оконешникова, второй вице-мисс – Ангелина Лузина (приз от ювелирной фирмы «Сахадизайн»). Победительницей же конкурса и обладательницей главного приза -квартиры стала Лилия КОРЯКИНА. Корону красавице вручила «Мисс Республика Саха (Якутия)-2019″ Влада Потапова. 


Другие номинации конкурса — «Мисс дружба» Яна Васильева, «Самая фотогеничная девушка» Сидорова Тамина, «Лицо кинотеатра Синема центр» Анджела Оконешникова, «Мисс национальный костюм» Елена Егорова, «Мисс Интеллект» Анна Константинова, «Мисс зрительских симпатий» Алиса Корякина и др. 


Напомним, что всего в конкурсе приняли участие 27 девушек из самых разных районов и городов республики, в том числе представительницы городов Якутск, Нерюнгри, Мирный, Среднеколымского, Усть-Алданского, Намского, Олекминского, Кобяйского, Сунтарского и других улусов. Почетное жюри возглавил первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Владислав ЛЕВОЧКИН. В рамках финала с сольным концертом выступил заслуженный артист России Валерий Меладзе. 
Обо всем подробно читайте в завтрашней статье.

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Источник: Анна СОЛЛЬ
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