Объявленный в розыск мужчина спокойно разгуливал по Якутску

Сотрудники группы задержания Якутского ОВО Росгвардии во время патрулирования заметили мужчину, который возле дома по улице Лермонтова в столице Якутии распивал спиртные напитки. При проверке документов данный гражданин пытался уйти от вопросов по установлению его личности, что насторожило росгвардейцев.

Они провели проверку по базе данных и установили, что задержанный -36-летний уроженец Мордовской АССР, проживающий в Якутске, является ранее неоднократно судимым за совершение имущественных преступлений. Мужчина скрывается от правоохранительных органов и находится в федеральном розыске с апреля 2020 года, как лицо, уклонившееся от отбывания наказания.

Задержанный доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства, инициатор розыска оповещен.