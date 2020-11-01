01.11.2020
12:08
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Происшествия

Объявление в популярном приложении стало крючком для мошенников

В полицию Мирнинского района обратилась 20-летняя студентка. Она пояснила, что ранее разместила с помощью приложения «Юла» объявление о продаже своей шубы за 10 000 рублей. Вскоре ей в мессенджере поступило сообщение от потенциальной покупательницы, которая сразу изъявила желание купить шубу. Затем она отправила ей скриншоты о том, что якобы уже оплатила за товар, и ссылку для получения денег. Потерпевшая перешла по полученной ссылке и ввела данные своей банковской карты, в том числе пароль, поступивший в смс – сообщении. После чего вместо поступления денег с её счета произошло списание 10 000 рублей.

Уважаемы граждане! Будьте предельно внимательны при покупке или продаже товара по интернету. Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данные своих банковских карт. Будьте бдительны и берегите свои накопления!

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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