Объявление! В Нижнем Бестяхе и Хаптагае может быть ограничена подача газа

Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба АО «Сахатранснефтегаз», с 11 по 14 августа может быть ограничена подача газа в поселке Нижний Бестях и селе Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса.

Это связано с тем, что по линии Линейно-производственного управления магистральных газопроводов начаты плановые производственные работы по ремонту магистрального газопровода «Павловск — Майя», а по линии Управления газораспределительных сетей параллельно ведется врезка новых распределительных газопроводов в 25 квартале поселка Нижний Бестях.

На данный момент сотрудниками компании уже отключены от подачи газа автоматические газораспределительные станции «Хаптагай», «Нижний Бестях», «Ж/Д станция п. Нижний Бестях», «Прирельсовый нефтебазовый комплекс с автомобильной дорогой и инженерными коммуникациями».

Сейчас внутри газопровода есть газ и потому жители пока могут не почувствовать ограничения, но в течении этих дней до 14 августа в связи с расходованием газа и понижением давления, могут быть сложности в использовании газовых котлов, печей и конфорок, отметили в Единой дежурно-диспетчерской службе АО «Сахатранснефтегаз».

Компания призывает жителей поселка Нижний Бестях и села Хаптагай с понимаем отнестись к плановым работам, так как от этого зависит безопасность газоснабжения жителей заречной группы улусов и даст возможность к подключению новых домов.