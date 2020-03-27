27.03.2020
23:16
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Объявление Управления Пенсионного фонда в Якутске
О нерабочих днях клиентской службы Управления ПФР в городе Якутске с 30 марта по 3 апреля 2020 года
Уважаемые жители города Якутска, пригорода и Жатая!
Во исполнение Указа Президента России №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» работа клиентской службы Управления Пенсионного фонда РФ в городе Якутске приостановлена с 30 марта по 3 апреля.
Все граждане, которые имеют предварительную запись на данную неделю, будут оповещены о новой наиболее удобной для них дате приема обращения.
Спасибо за понимание!
Фото: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.
Источник: Управление ПФР в городе Якутске.
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