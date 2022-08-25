25.08.2022
10:26
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Общество
Объявление: Сегодня будет ограничение подачи газа по улице Лермонтова
25.08.2022. Ограничение подачи газа в связи с ремонтными работами по улице Лермонтова города Якутска
Как сообщает Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» ограничение подачи газа в связи переврезкой газопровода в рамках капитального ремонта улицы вдоль озера Щорса будет с 08:00 часов 25 августа до 14.00 часов 26 августа по адресам:
Ул. Лермонтова, 58/2, 58/3, 60, 60 «А».
Напомним, что информация о временных ограничениях подачи газа в связи с плановыми ремонтными работами также заблаговременно предоставляется в адрес ЕДДС муниципальных образований.
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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