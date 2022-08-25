25.08.2022
10:26
120

Общество

Объявление: Сегодня будет ограничение подачи газа по улице Лермонтова

25.08.2022. Ограничение подачи газа в связи с ремонтными работами по улице Лермонтова города Якутска

Как сообщает Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» ограничение подачи газа в связи переврезкой газопровода в рамках капитального ремонта улицы вдоль озера Щорса будет с 08:00 часов 25 августа до 14.00 часов 26 августа по адресам:

Ул. Лермонтова, 58/2, 58/3, 60, 60 «А».

Напомним, что информация о временных ограничениях подачи газа в связи с плановыми ремонтными работами также заблаговременно предоставляется в адрес ЕДДС муниципальных образований. 

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх