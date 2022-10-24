Объявление: Приглашаем на бесплатные юридические консультации

Уважаемые жители Тулагино-Кильдямского наслега!

Приглашаем Вас для участия в бесплатных юридических консультациях, проводимых Окружной администрацией города Якутска.

Мероприятие состоится 29 октября 2022 года, в субботу, в здании Управления администрации Тулагино-Кильдямского наслега, по адресу: 677906, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Тулагино, ул. Первомайская, 4.

Время проведения мероприятия с 09-00 до 14-00 ч.

Юридические консультации будут проводится юристами следующих организаций:

· Отдел опеки и попечительства Окружной администрации города Якутска;

· Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска;

· МКУ «Агентство земельных отношений» городского округа «город Якутск»;

· МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства»;

· МБУ «Агентство культуры и художественного образования»;

· МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» городского округа «город Якутск»;

· Управление образования Окружной Администрации г. Якутска;

· Административная комиссия городского округа «город Якутск»;

· МУП «Горсвет»;

· МКУ «Департамент жилищных отношений»;

· ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС(Я)»;

· Уполномоченный по правам человека в РС(Я);

· Прокуратура города Якутска;

· Якутское региональное отделение Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов»;

· ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по г. Якутску;

По вопросам гражданского, земельного, семейного, дорожного, градостроительного, административного, трудового законодательства, а также по сферам социальной защиты, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

Узнать о датах проведения дней бесплатной юридической помощи в других округах и пригородах города Якутска можно ознакомившись с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 14 марта 2022 года № 420р «Об оказании бесплатной юридической помощи населению городского округа «город Якутск» в 2022 году, опубликованном на официальном сайте Окружной администрации города Якутска по электронному адресу: yakutskcity.ru