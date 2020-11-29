Объявление на популярном сайте оказалось хитрой ловушкой

SakhaLife.ru.

В полицию Ленского района обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что её муж нашел на популярном интернет-сайте объявление о продаже квадроцикла, который супруги планировали подарить сыну. Мужчина вступил с продавцом в переписку в мессенджере и договорился об условиях покупки и стоимости. Затем он переслал жене ссылку на сайт оплаты, полученную от продавца. Женщина перешла по ней, ввела данные карты и оплатила за товар 37 500 рублей, после чего получила смс-уведомление о снятии с её банковского счёта 38 231 рубля. Вскоре лжепродавец сообщил, что деньги ему не поступили, и женщина получила ссылку якобы на возврат денежных средств. Она перешла по ней, ввела в форму данные банковской карты, в том числе CVV-код, и нажала на кнопку «возвратить». После этого ей поступило смс-уведомление о том, что на её счету недостаточно средств для осуществления перевода на сумму 38 231 рубль. Она повторила все операции три раза, но вместо возврата денег ей приходило смс-сообщение о неудавшейся попытке перевода. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Как пояснила потерпевшая, ей было известно о подобных способах мошенничества, но она думала, что это её не коснется.

Уважаемые граждане! Чтобы не потерять свои сбережения при оформлении сделок «купли-продажи» на сайтах бесплатных объявлений, скройте свой номер телефона, оставив возможность писать вам только на сайте, а не на сторонних мессенджерах. Это защитит вас от перехода на «фишинговые» сайты, потому что администрация торговых интернет-площадок блокирует подозрительные ссылки.

Не следует переходить на неизвестные ссылки, которые отправляют потенциальные покупатели/продавцы, тем более, если на странице необходимо ввести данные своей карты, в том числе CVV-код и код подтверждения из смс-сообщений. Отдавайте предпочтение покупки/продаже товара при личной встрече.

Единственная информация, которую необходимо знать желающему осуществить перевод денежных средств – это номер карты получателя. Попытки получить какие–либо другие конфиденциальные данные – свидетельствуют о мошенничестве. Не выполняйте никаких действий под диктовку неизвестных вам людей. Помните, что мошенники с легкостью могут подделать фотографии, видео и сканы документов об отправке товара. Покупайте безопасно!