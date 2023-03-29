ОБЪЯВЛЕНИЕ

для лиц, желающих обратиться в военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Якутскому гарнизону.

В целях соблюдения прав граждан на обращения в государственные органы, лицам, желающим обратиться в военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Якутскому гарнизону (далее – ВСО), предлагается:

1. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ:

• направлять интернет-обращения через официальный сайт

Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (http://gvsu.gov.ru/info/vvo);

• передавать обращения по «телефону доверия» — 8 (4112) 34-05-77;

• передавать обращения по телефону дежурному

по ВСО – 8 (4112) 34-05-77;

• направлять обращения посредством почтовых отправлений по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 8;

• оставлять обращения в ящике «Для обращений и заявлений», который находится слева от главного входа в здание военного комиссариата Республики Саха (Якутия) по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 8,

и проверяется ежедневно.

2. Прием граждан с обращениями, требующими незамедлительного принятия решений в связи с опасностью для жизни и здоровья заявителя, а также при обращении с заявлением о преступлении (явке с повинной), осуществляется дежурным по ВСО.