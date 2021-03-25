Объявление для клиентов АЛРОСА

АЛРОСА, проанализировав ситуацию на рынке и потребности своих клиентов в рамках подготовки к заключению долгосрочных договоров на новый трехлетний период, приняла решение о продлении действующих соглашений на II квартал 2021 года. Решение позволит повысить актуальность торговой истории после связанной с пандемией приостановки торговли в 2020 году, чтобы на ее основе сформировать максимально отвечающую изменившимся нуждам клиентов матрицу предложения сырья. Адаптация предложения под реальный спрос призвана гарантировать поддержание складывающегося в отрасли равновесия.

На протяжении I квартала 2021 года АЛРОСА провела серию переговоров со всеми своими долгосрочными клиентами, чтобы определить их потребности в сырье и сформировать ассортимент, максимально полно отвечающий их актуальным нуждам.

Полученная обратная связь свидетельствует о том, что структура текущего спроса может существенно отличаться от торговой истории в контрактном периоде, на основе которой традиционно осуществляется распределение сырья. Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, обусловили приостановку регулярной алмазной торговли в 2020 году на несколько месяцев. В результате торговая история разделилась на три части: накопленная до пандемии, точечные покупки во время первой волны локдаунов, и новая структура спроса после возобновления регулярных торговых сессий.

В этой ситуации АЛРОСА приняла решение продлить сроки действия нынешних договоров на II квартал 2021 года, чтобы дать клиентам возможность сформировать актуальную торговую историю.

«Динамика восстановления рынка, которую мы наблюдаем в течение последних месяцев, доказывает, что алмазно-бриллиантовая отрасль вышла из последних испытаний гораздо более сильной и устойчивой. Эта трансформация сопровождалась корректировкой бизнес-моделей многих наших клиентов. В этих условиях привычная практика распределения сырья на очередной контрактный период исходя из статистики покупок в предыдущем периоде может привести к искажениям. Поэтому мы продлеваем сроки действия текущих долгосрочных договоров и закрепляем на это время сложившуюся в последние месяцы схему работы по заявкам без обязательного распределения сырья. Это позволит поддержать реальный подтвержденный спрос и сохранить равновесие в отрасли», — прокомментировал Евгений АГУРЕЕВ, заместитель генерального директора АЛРОСА.

Традиционно АЛРОСА анализирует прошлую торговую активность своих клиентов – действующих и потенциальных участников круга постоянных покупателей ALROSA ALLIANCE – в конце года. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса компания сместила период традиционного пересмотра списка участников ALROSA ALLIANCE и предлагаемого им ассортимента на первый квартал 2021 года.

Долгосрочные договоры, заключаемые на три года с крупнейшими производителями бриллиантов, дилерами алмазного сырья, вертикально-интегрированными компаниями, а также производителями алмазного инструмента, доказавшими свою состоятельность – основа системы продаж АЛРОСА. На реализацию алмазов в рамках долгосрочных соглашений традиционно приходится порядка 70% всех продаж АЛРОСА. Долгосрочные клиенты АЛРОСА, а также кандидаты на заключение таких договоров объединены в сообщество ALROSA ALLIANCE, члены которого поддерживают принципы ответственного ведения бизнеса. Долгосрочные договоры обеспечивают покупателям объемы и ассортимент ежемесячных поставок, а также возможность покупки дополнительных партий сырья. Кроме того, АЛРОСА реализует алмазное сырье в рамках разовых спотовых сделок, а также на аукционах и тендерах.