Объявление❗ 16 августа в селе Тастах будет ограничена подача газа

16 августа 2022 года в селе Тастах Намского улуса с 08.00 до 20.00 часов будет ограничение подачи газа населению в связи с ремонтными работами, сообщает аварийно-диспетчерская служба Управления газораспределительных сетей.

В рамках плановых ремонтных работ будет осуществлена замена части газопровода на подводящем магистральном газопроводе автоматической газораспределительной станции «Тастах».

Компания призывает жителей села с понимаем отнестись к плановым работам, так как от этого зависит безопасность газоснабжения жителей села и социальных объектов.