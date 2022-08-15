15.08.2022
16:08
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Якутия

Объявление❗ 16 августа в селе Тастах будет ограничена подача газа

16 августа 2022 года в селе Тастах Намского улуса с 08.00 до 20.00 часов будет ограничение подачи газа населению в связи с ремонтными работами, сообщает аварийно-диспетчерская служба Управления газораспределительных сетей.

В рамках плановых ремонтных работ будет осуществлена замена части газопровода на подводящем магистральном газопроводе автоматической газораспределительной станции «Тастах».

Компания призывает жителей села с понимаем отнестись к плановым работам, так как от этого зависит безопасность газоснабжения жителей села и социальных объектов.

Фото: Пресс-службы АО «Сахатранснефтегаз»
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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