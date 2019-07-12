Объявлена благодарность главы Республики Саха (Якутия)

За подготовку и успешное проведение VII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) объявить БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) АРХИПОВУ Николаю Архиповичу, главе муниципального района «Амгинский улус (район)», заместителю председателя Организационного комитета по подготовке и проведению VII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия); ГОВОРОВУ Семену Иннокентьевичу, исполняющему обязанности руководителя государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление физической культуры и массового спорта», ответственному секретарю Организационного комитета по подготовке и проведению VII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия), город Якутск; ПОТАПОВУ Анатолию Константиновичу, заместителю генерального директора государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)», город Якутск; РАСТОРГУЕВУ Сергею Васильевичу, директору-художественному руководителю автономного учреждения «Государственный цирк Республики Саха (Якутия) имени Марфы и Сергея Расторгуевых», режиссеру церемоний открытия и закрытия VII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия), город Якутск; ЦЫПАНДИНУ Николаю Гаврильевичу, заместителю главы муниципального района «Мегино-Кангаласский улус». Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 11 июля 2019 года

№ 521-РГ Источник: http://ysia.ru/ob-obyavlenii-blagodarnosti-glavy-respubliki-saha-yakutiya-25/

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