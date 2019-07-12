Объявлена благодарность главы Республики Саха (Якутия)

За подготовку и успешное проведение VII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) объявить
БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
АРХИПОВУ Николаю Архиповичу, главе муниципального района «Амгинский улус (район)», заместителю председателя Организационного комитета по подготовке и проведению VII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия);
ГОВОРОВУ Семену Иннокентьевичу, исполняющему обязанности руководителя государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление физической культуры и массового спорта», ответственному секретарю Организационного комитета по подготовке и проведению VII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия), город Якутск;
ПОТАПОВУ Анатолию Константиновичу, заместителю генерального директора государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)», город Якутск;
РАСТОРГУЕВУ Сергею Васильевичу, директору-художественному руководителю автономного учреждения «Государственный цирк Республики Саха (Якутия) имени Марфы и Сергея Расторгуевых», режиссеру церемоний открытия и закрытия VII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия), город Якутск;
ЦЫПАНДИНУ Николаю Гаврильевичу, заместителю главы муниципального района «Мегино-Кангаласский улус».
Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
11 июля 2019 года
№ 521-РГ