Объявлен состав сборной России на Кубок мира по вольной борьбе в Якутске

Как и было анонсировано, 9 марта объявлен окончательный состав сборной России на Кубок мира по вольной борьбе – 2019 в Якутске. Состав национальной команды на торжественной церемонии открытия VII Международного турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти Олимпийского чемпиона Р.М. Дмитриева 9 марта озвучил Глава Якутии, Президент Федерации спортивной борьбы РС (Я) Айсен Николаев.

«Я счастлив, что в год 70-летия со дня рождения Романа Михайловича Дмитриева Якутск добился права проведения Кубка мира по вольной борьбе. Рад сообщить, что в составе сборной России будут бороться наши земляки Арыйаан Тютрин и Виктор Рассадин. Я уверен, что это показатель преемственности поколений», – подчеркнул Айсен Николаев.

Исполнительный директор Федерации спортивной борьбы России Александр Деревянко передал Главе Якутии Айсену Николаеву Кубок мира по вольной борьбе, который был доставлен в Якутск из штаб-квартиры Объединённого мира борьбы UWW в Швейцарии.

Состав национальной сборной определён по итогам серии контрольных схваток, проведённых накануне. Тренерский штаб во главе с главным тренером страны Дзамболатом Тедеевым принял единогласное решение по составу сборной России на домашнем Кубке мира в Якутске. Национальную сборную возглавит олимпийский чемпион 2016 года, трёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Абдулрашид Садулаев.

Национальная сборная России будет участвовать в Кубке мира двумя составами. В состав сборной России вошли:

57 кг. Муслим Садулаев (Чечня), Арыйан Тютрин (Якутия).

61 кг. Рамазан Ферзалиев (Дагестан), Зелимхан Абакаров (Москва).

65 кг. Гаджимурад Рашидов (Дагестан), Виктор Рассадин (Якутия).

70 кг. Давид Баев (Алания), Анзор Закуев (Крым).

74 кг. Заурбек Сидаков (Алания), Тимур Бижоев (Кабардино-Балкария).

79 кг. Магомед Рамазанов (Дагестан), Хусей Суюнчев (Карачаево-Черкесия).

86 кг. Даурен Куруглиев (Дагестан), Владислав Валиев (Алания).

92 кг. Магомед Курбанов, Алихан Жабраилов (оба – Дагестан).

97 кг. Абдулрашид Садулаев (Дагестан), Владислав Байцаев (Алания).

125 кг. Зелимхан Хизриев (Петербург), Павел Кривцов (Кемерово).

На предварительном этапе сборная России встретится с борцами Турции, Японии и Кубы, далее состоится борьба с представителями другой группы, в которую вошли команды Ирана, Грузии, США и Монголии.