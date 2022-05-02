Объявлен состав сборной России по боксу
Василий Егоров выступит на международном турнире в Белоруссии. Объявлен состав сборной России по боксу, который выступит на международных соревнованиях в Гомеле (Республика Белорусь).
Соревнования пройдут с 3 по 7 мая и будут посвящены 77-летию победы в Великой Отечественной войне. В этом турнире примут участие чемпион мира-2019 и двукратный призер Олимпийских игр Андрей Замковой, бронзовый призер Игр-2016 и чемпионка мира-2014 Анастасия Белякова, медалисты чемпионатов мира Василий Егоров и Савелий Садома.
Состав мужской сборной России выглядит следующим образом:
До 48 кг:
Худоян Эдмонд
Царегородцев Игорь
До 51 кг:
Закиров Ахтем
Егоров Василий
До 54 кг:
Чернышев Максим
Двали Дмитрий
До 57 кг:
Шумков Всеволод
До 60 кг:
Субханкулов Артур
Опольский Константин
Снхчан Оганес
До 63,5 кг:
Хузахметов Ренат
Пидгирняк Руслан
До 67 кг:
Гараев Хикмет
До 71 кг:
Замковой Андрей
Ступин Иван
До 75 кг:
Семыкин Алексей
До 80 кг:
Казиев Тамерлан
До 86 кг:
Садома Савелий
Зайцев Антон
До 92 кг:
Слободян Сергей
Свыше 92 кг:
Муцелханов Абубакар-Салах
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