Василий Егоров выступит на международном турнире в Белоруссии. Объявлен состав сборной России по боксу, который выступит на международных соревнованиях в Гомеле (Республика Белорусь).

Соревнования пройдут с 3 по 7 мая и будут посвящены 77-летию победы в Великой Отечественной войне. В этом турнире примут участие чемпион мира-2019 и двукратный призер Олимпийских игр Андрей Замковой, бронзовый призер Игр-2016 и чемпионка мира-2014 Анастасия Белякова, медалисты чемпионатов мира Василий Егоров и Савелий Садома.

Состав мужской сборной России выглядит следующим образом:

До 48 кг:

Худоян Эдмонд

Царегородцев Игорь

До 51 кг:

Закиров Ахтем

Егоров Василий

До 54 кг:

Чернышев Максим

Двали Дмитрий

До 57 кг:

Шумков Всеволод

До 60 кг:

Субханкулов Артур

Опольский Константин

Снхчан Оганес

До 63,5 кг:

Хузахметов Ренат

Пидгирняк Руслан

До 67 кг:

Гараев Хикмет

До 71 кг:

Замковой Андрей

Ступин Иван

До 75 кг:

Семыкин Алексей

До 80 кг:

Казиев Тамерлан

До 86 кг:

Садома Савелий

Зайцев Антон

До 92 кг:

Слободян Сергей

Свыше 92 кг:

Муцелханов Абубакар-Салах