Объявлен сбор информации о мобилизованных с нарушением закона

Уважаемые лидеры и активисты общественного мнения! Прошу помочь в сборе оперативной информации о лицах, мобилизованных или получивших повестки явиться в военный комиссариат, сообщает в своем телеграм-канале Ульяна Винокурова.

Поскольку инфо персональная, заполненные формы направляются на эл.адрес: mobilykt@mail.ru Там они будут обработаны, выявлены те, кто призван с нарушением законности и прав человека. Сведения собираем до вторника, 27 сентября.

Далее народный депутат Ил Тумена Е.Х.Голомарёва собирает группу депутатов ИТ, чтобы с председателем Комитета солдатских матерей РС(Я) Емельяновой М.Е. объездить военные части по высвобождению мобилизованных по ошибке. Ил Дархан А.С.Николаев потребовал соблюдения законности, и мы поможем работой по персоналиям.