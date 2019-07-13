Объявлен республиканский конкурс фотографий «Заповедный мир в объективе»

В связи с 50-летием заповедного дела Якутии и 25-летием системы особо охраняемых природных территорий в Якутии Дирекция биоресурсов и ООПТ РС(Я) объявляет республиканский конкурс фотографий «Заповедный мир в объективе» в социальной сети Instagram.

К участию в конкурсе приглашаются все жители и гости республики, желающие поделиться своими фотоработами, сделанными на особо охраняемых природных территориях Якутии.

Для участия в конкурсе необходимо:

Подписаться на страницу Дирекции в Instagram @zapovednaya_yakutia;

Опубликовать на своей странице Instagram фотографию или фотографии, снятые на ООПТ республиканского значения (фотографии следующих ООПТ не принимаются для участия в конкурсе – национальный парк «Ленские столбы», заповедники «Усть-Ленский» и «Олёкминский», заказник «Новосибирские острова»);

В описании фотографии указать краткую информацию о съёмке (название ООПТ и район, описание изображенного на снимке объекта, вид животного, птицы или растения, историю создания снимка, дату сьемки);

Добавить хэштэги #конкурсДБР и #50лет_заповеднойякутии

Работы принимаются до 5 сентября 2019 года. Итоги конкурса будут подведены 15 сентября 2019 года. Победителя определяет экспертная комиссия по 2 номинациям: ЗАПОВЕДНЫЕ ПЕЙЗАЖИ (фотографии, показывающие красоту ООПТ Якутии) и ЖИВОЙ МИР (фотографии животных и растений, встречающихся на ООПТ).

Также предусмотрен приз зрительских симпатий (номинация, победитель которой определяется путем открытого голосования в социальной сети Instagram).

Примечание: обязательным условием для участия в Фотоконкурсе является соблюдение природоохранного законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), этичное отношение к животным и среде их обитания. Фотографы в целях получения необходимого кадра не должны нарушать естественный образ жизни объектов съемки.

Положение и условия конкурса опубликованы на сайте Минэкологии.