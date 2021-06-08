Объявлен предварительный отбор подрядных организаций

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) объявило конкурсы по предварительному отбору подрядных организаций по выполнению работ по капитальному ремонта общего имущества многоквартирных домов, а именно:



Предварительный отбор на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонта общего имущества многоквартирных домов (РТС114А210006/1 № в ЕИС: 011620000532100006);



Предварительный отбор на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе ремонт (замену модернизацию) лифтов (РТС114Г210008/1 № в ЕИС: 011620000532100008);



Предварительный отбор на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (РТС114В210007/1 № в ЕИС: 011620000532100007);



Предварительный отбор на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов», утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N824 « О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (РТС114Е210009/1 № в ЕИС: 011620000532100009);



Предварительный отбор на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание услуг по осуществлению строительного контроля (РТС114Ж210010/1 № в ЕИС: 011620000532100010).



Период действия результатов предварительного отбора: 3 (три) года с даты внесения записи об участнике предварительного отбора в реестр квалифицированных подрядных организаций.

Официальный сайт, на котором размещена документация: http://www.zakupki.gov.ru/

Адрес оператора электронной площадки:

www.rts-tender.ru



Ориентировочные адресные перечни многоквартирных домов, по которым в дальнейшем будет проводиться электронный аукцион на сайте: https://mingkh.sakha.gov.ru/ в разделе «Капитальный ремонт МКД»,

на сайте Фонда капитального ремонта МКД по РС (Я): http://fondkr.ru в разделе «Региональная программа».



Срок принятия заявок до 23 июня 2021 года. Номер контактного телефона: 8 (4112) 506-874;

Адрес электронной почты: dgkh2008@mail.ru