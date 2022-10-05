Объявлен патриотический конкурс «Смотри, это Россия!»

Якутия объявила патриотический конкурс для 89 регионов России

Во всероссийском конкурсе для школьников «Смотри, это Россия!» в этом году примут участие школьники ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом Глава Якутии Айсен Николаев объявил на площадке XIV съезда учителей и педагогической общественности.

Конкурс станет первым патриотическим проектом, в котором примут участие дети всех 89 регионов страны.

«Наша республика стала инициатором федерального проекта «Смотри – это Россия!», в котором за два года приняли участие 6 тысяч команд, более 33 тысяч детей из всех 85 регионов страны. Сейчас начинается новый этап конкурса, и я уверен, что к проекту присоединятся ребята из 4 новых субъектов Российской Федерации. Это станет хорошей возможностью их единения с молодежью всей страны!», – считает он.

Конкурс «Смотри, это Россия!» проводится с 2020 года по инициативе молодежи Республики Саха (Якутия) и при поддержке Главы региона, Министерства просвещения РФ, Росмолодежи и других всероссийских молодежных организаций.

Тема конкурса в нынешнем году – «Гордость моего региона»: в видеороликах участники расскажут о выдающихся людях и достижениях своей малой родины. Также Айсен Николаев учредил специальную номинацию в честь 100-летия Республики Саха (Якутия).

Регистрация для участия в конкурсе продлится до 13 ноября на сайте https://lookitsrussia.ru/registratsiya/. В последующие недели участники пройдут обучение, запишут свои ролики и разместят их на сайте проекта. А в декабре, по итогам открытого голосования, будут определены и награждены победители в каждой из номинаций.

Справочно:

Всероссийский конкурс по обмену видеооткрытками для школьников «Смотри, это Россия!» был запущен в 2020 году по инициативе молодежи Республики Саха (Якутия). Механика конкурса предполагает создание участниками конкурсных работ – видеороликов о своей малой родине. Выбор лучших роликов производится путем открытого голосования на сайте проекта (https://lookitsrussia.ru/). В 2022 году конкурс будет проходить в третий раз.

Первый конкурс охватил все 85 регионов. В конкурсе приняло участие более 3 500 команд – 17500 участников. В голосовании за лучшие конкурсные работы участие приняло более 200 000 человек.

Второй конкурс 2021 года прошел с таким же масштабным охватом и получил в три раза больше партнеров, чем в 2020 году, — поддержку 11 федеральных партнеров (Минпросвещения России, Минкультуры России, Ростуризм, Росмолодежь, РСВ, РДШ, «Сириус», РГО, «Знание», и др.). 5 партнеров учредили 6 собственных номинаций с дополнительными призами для участников.

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