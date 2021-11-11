Объявлен онлайн-конкурс «Охота на Северное сияние»
Минпред Якутии в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» объявляет онлайн-конкурс «Охота на Северное сияние».
Если вам удалось на территории Якутии запечатлеть на фото или видео завораживающее и удивительное по красоте природное явление — северное сияние, участвуйте в нашем конкурсе!
Конкурс пройдёт в Instagram-аккаунте министерства в по двум номинациям:
«Лучшая фотография северного сияния»
«Лучшее видео северного сияния»
Условия конкурса очень просты:
— До 21 ноября направить на электронный адрес minpred@sakha.gov.ru вашу работу и заявку на участие
— Подписаться на наш аккаунт в Instagram @minpred_official
— До 30 ноября пройдёт народное голосование
— Все голосующие должны быть подписаны на наш аккаунт
— Победителей в двух номинациях объявим в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» 1 декабря
Победителей ждут ценные призы.
Желаем удачи и ждём ваших работ!
Положение конкурса (скачать)
Заявка (скачать)
+7 (999) 174-67-82