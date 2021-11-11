11.11.2021
16:15
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Культура

Объявлен онлайн-конкурс «Охота на Северное сияние»

Минпред Якутии в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» объявляет онлайн-конкурс «Охота на Северное сияние».

Если вам удалось на территории Якутии запечатлеть на фото или видео завораживающее и удивительное по красоте природное явление — северное сияние, участвуйте в нашем конкурсе! 

Конкурс пройдёт в Instagram-аккаунте министерства в по двум номинациям:

«Лучшая фотография северного сияния» 

«Лучшее видео северного сияния»

Условия конкурса очень просты:

— До 21 ноября направить на электронный адрес minpred@sakha.gov.ru вашу работу и заявку на участие 

— Подписаться на наш аккаунт в Instagram @minpred_official

— До 30 ноября пройдёт народное голосование 

— Все голосующие должны быть подписаны на наш аккаунт 

— Победителей в двух номинациях объявим в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» 1 декабря 

Победителей ждут ценные призы.

Желаем удачи и ждём ваших работ! 

Положение конкурса (скачать)

Заявка (скачать)

Фото: https://minpred.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3293471
Источник: Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия)
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