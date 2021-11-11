Объявлен онлайн-конкурс «Охота на Северное сияние»

Минпред Якутии в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» объявляет онлайн-конкурс «Охота на Северное сияние».

Если вам удалось на территории Якутии запечатлеть на фото или видео завораживающее и удивительное по красоте природное явление — северное сияние, участвуйте в нашем конкурсе!

Конкурс пройдёт в Instagram-аккаунте министерства в по двум номинациям:

«Лучшая фотография северного сияния»

«Лучшее видео северного сияния»

Условия конкурса очень просты:

— До 21 ноября направить на электронный адрес minpred@sakha.gov.ru вашу работу и заявку на участие

— Подписаться на наш аккаунт в Instagram @minpred_official

— До 30 ноября пройдёт народное голосование

— Все голосующие должны быть подписаны на наш аккаунт

— Победителей в двух номинациях объявим в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» 1 декабря

Победителей ждут ценные призы.

Желаем удачи и ждём ваших работ!

Положение конкурса (скачать)

Заявка (скачать)