Объявлен набор на краткосрочные курсы Чурапчинского колледжа

Чурапчинский колледж объявляет о наборе на краткосрочные курсы через онлайн-режим для желающих. Специальности: бетонщик, каменщик и штукатур. В данный момент на краткосрочных курсах учатся безработные, студенты, а также специалисты других профилей.

По словам тьютора Чурапчинского колледжа Нарьяны Бурцевой, в Чурапчинском колледже с 12 мая по 15 июня 2020 года проходит дистанционное профессиональное обучение на бюджетной основе для 45 курсантов. «Обучение проходит в дистанционном формате через образовательный сайт churmoodle.ru. Каждому курсанты выданы личные логины и пароли. Все образовательные вопросы решаются на отдельной ватсапп группе. В теоретическую часть курсанты обучаются на сайте через лекции, слайды, тесты, видео. Практическую часть прошли в разных строительных компаниях по своим направлениям. После окончания курсов будут выданы свидетельства государственного образца», — поделилась тьютор.

Курсант по квалификации «Бетонщик» Вячеслав Баишев рассказывает, что про краткосрочные курсы «Бетонщика» узнал через социальную сеть Whatsapp от своего куратора. «Я в будущем планирую работать в сфере строительства. Поэтому дополнительные курсы в сфере строительства для меня очень важны и нужны. Такая дистанционная форма обучения удобна тем, что можно обучиться, где угодно и когда угодно, был бы только интернет. Проверочные тесты очень удобны и просты. Практическую часть прошли в ООО «Сахастройгрупп». Усвоили навыки заливки бетона и основные рабочие процессы», — сказал курсант.

Преподаватель по курсу «Каменщик» Владимир Барашков отметил, что основная цель — обучить больше студентов, курсантов нужным и востребованным профессиям. «Мы стараемся больше дать теоретических и практических знаний через онлайн-формат. По практической части нам нужно еще поработать над видеообучением. Учитывая все возможности интернет — ресурса, мы потихоньку открываем новые горизонты образования. Теперь любой желающий может обучиться любым профессиям из любой точки мира», — отметил преподаватель.

Подробную информацию можно найти на сайте: churcollege.ru или по номеру 8(984)104-31-71 – Бурцева Нарьяна Джамбуловна.