Объявлен набор абитуриентов на актерский курс

22-23 июня Ярославский государственный институт (г. Ярославль) объявляет набор абитуриентов на целевые места за счет бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 г. по образовательной программе 52.05.01 «Актерское искусство» — Специализация: «Артист театра кукол» (очная форма обучения / срок обучения — 4 года) для дальнейшего трудоустройства в АУ «Театр кукол Республики Саха (Якутия)» «Театр кукол РС(Я) г.Нерюнгри.

Отбор абитуриентов проводит доцент кафедры мастерства актера, заведующая секцией мастерства артистов театра кукол Ярославского государственного театрального института Борисова Анастасия Вячеславовна.

Абитуриенты сдают следующие экзамены: Творческий конкурс, Русский язык (50), литература (42) (сертификаты ЕГЭ)

Творческая программа:

1 стихотворение, 1 басня, 1 прозаический отрывок, куплет – припев любимой песни (исполнение «а капелла») или под собственный аккомпанемент (не фонограмма)). Танец или пластический этюд под музыку. Игра на музыкальном инструменте (если владеете). Желательно, чтобы в программу были включены произведения классической прозы и поэзии. Творческий конкурс проходит на двух языках, по выбору абитуриента (русский / якутский).

Требования к одежде: девушки в юбках, юноши — в рубашках и брюках (без пиджака). Форма одежды может быть свободной (необязательно быть в белых рубашках и черных брюках), но должна отвечать выбранному материалу и ситуации.

Справки по телефону: +79644285209 (Бондарь Оксана Александровна). Заполненную заявку направить на электронный адрес: ytch_zavedeniya@mail.ru