Объявлен межрегиональный конкурс «Бренд Якутии – Дальний Восток»
Постпредство республики по ДФО объявляет межрегиональный конкурс «Бренд Якутии-Дальний Восток» с целью привлечения и стимулирования участников к продвижению бренда и имиджа Якутии.
Предполагаемыми участниками конкурса будут предприятия, реализующие товары и услуги за пределами республики, в Дальневосточном федеральном округе: финансовые организации, предприятия логистики и транспорта, проектные и строительные организации, туристические компании и другие.
Каждая организация, предприятие, предприниматель родом из Якутии является носителем части культуры, традиций Якутии, и с гордостью несет имя своей республики на Дальнем Востоке.
Конкурсная комиссия будет состоять из привлеченных экспертов и будет оценивать продвижение бренда Якутии по критериям амбициозности, узнаваемости, отзывов клиентов и цитируемости в социальных сетях и средствах массовой информации, отзывов о предприятии дальневосточников.
Победители будут награждены дипломами и ценными призами 18 декабря.
Информация о конкурсе размещена на сайте Постпредства.
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