04.11.2020
17:45
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Культура

Объявлен межрегиональный конкурс «Бренд Якутии – Дальний Восток»

Постпредство республики по ДФО объявляет межрегиональный конкурс «Бренд Якутии-Дальний Восток» с целью привлечения и стимулирования участников к продвижению бренда и имиджа Якутии.

Предполагаемыми участниками конкурса будут предприятия, реализующие товары и услуги за пределами республики, в Дальневосточном федеральном округе: финансовые организации, предприятия логистики и транспорта, проектные и строительные организации, туристические компании и другие.

Каждая организация, предприятие, предприниматель родом из Якутии является носителем части культуры, традиций Якутии, и с гордостью несет имя своей республики на Дальнем Востоке.

Конкурсная комиссия будет состоять из привлеченных экспертов и будет оценивать продвижение бренда Якутии по критериям амбициозности, узнаваемости, отзывов клиентов и цитируемости в социальных сетях и средствах массовой информации, отзывов о предприятии дальневосточников.

Победители будут награждены дипломами и ценными призами 18 декабря.

Информация о конкурсе размещена на сайте Постпредства.

Контактные данные оргкомитета:

по телефону   +7(423)2-604-801,

Ватсап +79145457790

Pprs-dfo@sakha.gov.ru

690091, г. Владивосток, Океанский пр., 17, офис 703/1.

Фото: Постпредство РС(Я) по ДФО
Источник: Постпредство РС(Я) по ДФО
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