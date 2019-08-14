Объявлен конкурсе «Лучший педагог по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах»

В России проходит конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах», который проводится Министерством просвещения Российской Федерации совместно с ГУОБДД МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Госавтоинспекция МВД России отмечает, что обучение детей правилам поведения на дорогах, деятельность педагогического сообщества в этой сфере является одним из ключевых условий для повышения безопасности юных участников дорожного движения. В настоящее время по всей стране тысячи педагогов вовлечены в эту деятельность, создано много авторских обучающих методик, пособий и разработок. Выявить лучшие работы в этой сфере и призван конкурс, который проходит сейчас в стране.

Принять участие в конкурсе могут педагоги либо педагогические коллективы образовательных организаций – дошкольных, общеобразовательных, организаций дополнительного образования, — деятельность которых связана с обучением детей правилам поведения на дорогах.

Представить работы можно в 6 номинациях. В частности, это могут быть методические разработки, передовой опыт, достижения в образовательной деятельности по обучению детей основам безопасного поведения на дороге. Также в рамках конкурса будет рассматриваться опыт организации внеурочной деятельности по данному направлению.

Еще в одной из номинаций найдут свое отражение авторские программы, методики проведения открытых уроков и мастер-классов, рабочие программы по обучению основам безопасного поведения на дороге. Отдельно рассматривается взаимодействие с семьями учащихся, — здесь может быть представлен опыт проведения семейных мероприятий, родительских собраний, деятельность «Родительских патрулей».

Еще одна номинация посвящена наглядным средствам агитации, — оформлению классов, групп, кабинетов, уголков безопасности дорожного движения, информационных стендов. Последняя – шестая номинация – отражает работу педагогов в медиа-пространстве. Здесь будут рассматриваться сайты, блоги, видеоканалы педагогов, работа со средствами массовой информации – публикации в печатных изданиях, телевизионные программы.

Конкурс проводится на площадке всероссийской тематической газеты «Добрая Дорога Детства». Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте издания в специально созданном разделе, заполнив все поля регистрационной формы и прикрепив конкурсные работы.

Материалы принимаются до 20 сентября, затем специальное жюри приступит к рассмотрению представленных работ. Имена победителей Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» станут известны в ноябре.