Объявлен конкурс журналистов на лучшее освещение темы благоустройства

Окружная администрация города Якутска объявляет прием заявок от журналистов для участия в конкурсе на лучшее освещение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Конкурс проводится в целях активизации работы средств массовой информации по освещению вопросов комплексного развития городского округа «город Якутск», всестороннего и объективного отражения в средствах массовой информации мероприятий по благоустройству территории городского округа «город Якутск», а также развития творческой активности и повышения мастерства журналистов, формирования позитивного образа города Якутска и патриотического сознания горожан.

В конкурсе могут принять участие журналисты, внештатные авторы редакций средств массовой информации, систематически освещающие мероприятия по благоустройству территории городского округа «город Якутск», пропагандирующие необходимость и важность участия в этой работе жителей столицы.

Конкурс проводится по основным номинациям:

— Лучшая публикация (серия публикаций) в печатных средствах массовой информации;

— Лучший телесюжет (серия телесюжетов);

— Лучшая интернет-публикация с фотографиями (серия публикаций).

Победителям в каждой номинации по итогам конкурса вручаются ценные призы. Подведение итогов и награждение победителей состоится в День печати 13 января 2022 года.

Заявки на участие и материалы с пометкой «Конкурс журналистов – 2021» направляются по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, 15, каб. 421, отдел пресс-службы Окружной администрации г. Якутска, эл. почта: pressykt@mail.ru, тел. для справок 40-88-01.

Конкурсные материалы принимаются до 22 декабря 2021 года.