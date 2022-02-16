Объявлен конкурс рисунков «Моя мама работает в ЖКХ»

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Министерство ЖКХ и энергетики Якутии проводит конкурс детских рисунков «Моя мама работает в ЖКХ», приуроченный ко Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и Года матери в Якутии.

Целью конкурса является популяризация профессий отрасли жилищно-коммунального хозяйства, эстетического воспитания подрастающего поколения.

К участию приглашаются дети в возрасте от 6 до 17 лет, проживающие на территории Республики Саха (Якутия).

Оценка работ будет проводиться по трем возрастным категориям:

— начальные классы от 6 до 11 лет;

— школьники от 12 до 14 лет;

— подростки от 15 до 17 лет.

Конкурс проходит с 15 февраля по 13 марта 2022 года. Приветствуется индивидуальный подход к идейному отражению тематики Конкурса.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).

Победители конкурса будут награждены в рамках Отраслевой недели ЖКХ, которая пройдет с 14 по 18 марта.

Работы необходимо направить не позднее 13 марта 2022 года по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 13, 3 этаж, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), каб. № 1 или на электронную почту ptycinaai@sakha.gov.ru

Справки по телефону: (4112) 506-882.