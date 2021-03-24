24.03.2021
17:30
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Культура

Объявлен конкурс песни памяти Марфы Колесовой – Расторгуевой

С 15 марта по 10 апреля Государственный цирк Якутии приглашает всех желающих принять участие в VII республиканском дистанционном конкурсе «Кылыhах куйаардыын ситимэ». Конкурс проводится с 2011 года в целях пропаганды народно-певческого исполнительского искусства, выявления и поддержки талантливых солистов–вокалистов нашей республики. Инициатором и организатором мероприятия выступала. Заслуженная артистка Российской Федерации и Народная артистка Республики Саха (Якутия) Марфа Колесова — Расторгуева. Сегодня республиканский конкурс проводится в память о выдающейся артистке. 

К положению конкурса прилагается список песен из репертуара первых профессиональных артистов якутской эстрады. Впервые они были исполнены более 40 лет назад, и сегодня это — настоящее достояние республики. Пойте вместе с нами! Пусть с песней просыпается и расцветает наша северная Земля! 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

  • Участник конкурса исполняет одну песню из репертуара Марфы Колесовой-Расторгуевой
  • К участию в конкурсе приглашаются все желающие солисты-вокалисты от 7 лет и выше в возрастных категориях:

— дети от 7 до 16 лет;

— молодежь от 17 до 35 лет;

— взрослые от 36 лет и старше.

  • Конкурс проводится дистанционно с 15 марта по 10 апреля 2021.
  • Взнос на участие в конкурсе составляет 500 руб.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА КОНКУРС:

  • Участники предоставляют один полноценный номер продолжительностью не больше 5 минут.
  • Видео не должно содержать элементы монтажа. 

Заявки и видео принимаются по электронной почте kylyhax2021@mail.ru или по приложению WhatsApp и Telegram 8(965)997-70-67 Розита Алексеева 

Место проведения:

  • Место проведения — официальный аккаунт в соц. сети Instagram @kylyhax2021 
Фото: Государственный цирк РС(Я)
Источник: Государственный цирк РС(Я)
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