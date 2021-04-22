Объявлен конкурс на включение в резерв управленческих кадров
В соответствии с Указом главы Республики Саха (Якутия) от 24 августа 2020 года № 1388 «Об утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия)» администрация главы и правительства РС(Я) объявляет о проведении конкурса на включение в резерв управленческих кадров республики по направлениям, в соответствии с национальными целями, определенными Указом президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:
— «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»;
— «Возможности для самореализации и развития талантов»;
— «Комфортная и безопасная среда для жизни»;
— «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»;
— «Цифровая трансформация».
Конкурсный отбор проводится в 2 этапа: заочный, очный.
Для участия в заочном этапе конкурсного отбора кандидат:
1) регистрируется на кадровом портале «Команда Республики Саха (Якутия)» https://komanda.sakha.gov.ru (далее — портал);
2) заполняет в личном кабинете:
— личное заявление по утвержденной форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
— анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005г. № 667-р, каждый пункт которой является обязательным с приложением фотографии;
3) прикрепляет в личном кабинете:
— справку об отсутствии судимости Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия);
— отзыв-характеристику, подписанную лицом, рекомендовавшим кандидата (при наличии);
4) проходит тестирование на профессионально-личностные компетенции;
5) загружает в личный кабинет видео-презентацию (в соответствии с инструкцией по созданию видео-презентации).
Несвоевременное предоставление вышеуказанных документов, предоставление их не в полном объеме или с нарушением требований, предоставление ложных сведений о себе служит основанием для отказа кандидату в их приеме.
Кандидат в резерв управленческих кадров Республики Саха (Якутия) не допускается к участию в отборочных процедурах в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда, а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
1) возраст от 25 до 55 лет;
2) наличие высшего профессионального образования;
3) опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет (не ниже заместителя руководителя самостоятельного структурного подразделения численностью не менее 5 единиц в государственном органе, органе местного самоуправления, иной организации);
4) отсутствие судимости.
Место, время и срок приема документов: документы принимаются с 26 апреля по 25 мая 2021 г. через личный кабинет на портале https://komanda.sakha.gov.ru.
Заочный этап проводится в 30-дневный срок со дня размещения на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия) https://www.sakha.gov.ru, кадровом портале «Команда Республики Саха (Якутия)» https://komanda.sakha.gov.ru объявления о конкурсном отборе в резерв управленческих кадров Республики Саха (Якутия).
Оценочные процедуры второго (очного) этапа проводятся в течение 21 календарного дня и включают в себя проведение следующих активностей в рамках ассессмент-центра:
— проблемно-аналитической деловой игры;
— групповой дискуссии;
— решение кейса;
— интервью по компетенциям.
Более подробная информация об оценочных мероприятиях указана в методике и этапах оценки кандидатов в резерв управленческих кадров Республики Саха (Якутия).
Контактные данные уполномоченного сотрудника Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия): Софронеев Афанасий Афанасьевич, 508-293,sofroneevaa@adm.sakha.gov.ru
Контактные данные при работе с порталом (https://komanda.sakha.gov.ru) сотрудника Высшей школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия): Кардашевская Айталина Никодимовна, +79142707875, kardashevskaya.an@sakha.gov.ru
+7 (999) 174-67-82