Объявлен конкурс на включение в резерв управленческих кадров

В соответствии с Указом главы Республики Саха (Якутия) от 24 августа 2020 года № 1388 «Об утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия)» администрация главы и правительства РС(Я) объявляет о проведении конкурса на включение в резерв управленческих кадров республики по направлениям, в соответствии с национальными целями, определенными Указом президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:

— «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»;

— «Возможности для самореализации и развития талантов»;

— «Комфортная и безопасная среда для жизни»;

— «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»;

— «Цифровая трансформация».

Конкурсный отбор проводится в 2 этапа: заочный, очный.

Для участия в заочном этапе конкурсного отбора кандидат:

1) регистрируется на кадровом портале «Команда Республики Саха (Якутия)» https://komanda.sakha.gov.ru (далее — портал);

2) заполняет в личном кабинете:

— личное заявление по утвержденной форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

— анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005г. № 667-р, каждый пункт которой является обязательным с приложением фотографии;

3) прикрепляет в личном кабинете:

— справку об отсутствии судимости Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия);

— отзыв-характеристику, подписанную лицом, рекомендовавшим кандидата (при наличии);

4) проходит тестирование на профессионально-личностные компетенции;

5) загружает в личный кабинет видео-презентацию (в соответствии с инструкцией по созданию видео-презентации).

Несвоевременное предоставление вышеуказанных документов, предоставление их не в полном объеме или с нарушением требований, предоставление ложных сведений о себе служит основанием для отказа кандидату в их приеме.

Кандидат в резерв управленческих кадров Республики Саха (Якутия) не допускается к участию в отборочных процедурах в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда, а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости.

Требования, предъявляемые к кандидатам:

1) возраст от 25 до 55 лет;

2) наличие высшего профессионального образования;

3) опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет (не ниже заместителя руководителя самостоятельного структурного подразделения численностью не менее 5 единиц в государственном органе, органе местного самоуправления, иной организации);

4) отсутствие судимости.

Место, время и срок приема документов: документы принимаются с 26 апреля по 25 мая 2021 г. через личный кабинет на портале https://komanda.sakha.gov.ru.

Заочный этап проводится в 30-дневный срок со дня размещения на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия) https://www.sakha.gov.ru, кадровом портале «Команда Республики Саха (Якутия)» https://komanda.sakha.gov.ru объявления о конкурсном отборе в резерв управленческих кадров Республики Саха (Якутия).

Оценочные процедуры второго (очного) этапа проводятся в течение 21 календарного дня и включают в себя проведение следующих активностей в рамках ассессмент-центра:

— проблемно-аналитической деловой игры;

— групповой дискуссии;

— решение кейса;

— интервью по компетенциям.

Более подробная информация об оценочных мероприятиях указана в методике и этапах оценки кандидатов в резерв управленческих кадров Республики Саха (Якутия).

Контактные данные уполномоченного сотрудника Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия): Софронеев Афанасий Афанасьевич, 508-293,sofroneevaa@adm.sakha.gov.ru

Контактные данные при работе с порталом (https://komanda.sakha.gov.ru) сотрудника Высшей школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия): Кардашевская Айталина Никодимовна, +79142707875, kardashevskaya.an@sakha.gov.ru