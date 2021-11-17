Объявлен конкурс на подготовку мастер-плана Якутска

Сегодня, 17 ноября, в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС глава республики Якутия Айсен НИКОЛАЕВ объявил о старте Всероссийского открытого конкурса на поиск компании, которая подготовит мастер-план Якутска. Конкурс организован совместно с Дом.РФ.

«На последнем Восточном экономическом форуме в сентябре президент России Владимир ПУТИН дал старт программе обновления городов Дальнего Востока, и при этом подчеркнул, что в центре внимания должны быть человек и его потребности, должны создаваться комфортные условия для жизни, развития, реализации свежих инициатив и идей. Эта задача стала фундаментом для проведения данного конкурса. Мастер-план будет презентован на следующем Восточном экономическом форуме: представим его на суд жителей всего Дальнего Востока, гостей форума, и, конечно же, президенту нашей страны», – сказал Айсен Николаев.

Он отметил, что несмотря на климатические особенности Якутск должен стать удобным и комфортным для жизни городом. При этом важно, чтобы изменения почувствовал каждый горожанин. Айсен Николаев подчеркнул, что важно понимать, каким станет Якутск через 5, 10, 15 лет. И именно на решение этих целей создаётся этот стратегический документ, объявляется открытый конкурс, участниками которого станут российские компании, специализирующиеся на комплексном развитии территорий и городском планировании. Команда-победитель будет приглашена к реализации предложенной концепции, рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

Мастер-план должен содержать не только описание объектов, но и их визуализацию и детализацию, включая источники финансирования, а также социальный эффект. Любой житель Якутии сможет с ним ознакомиться, это отличает мастер-план от существующих генпланов городов и обеспечит его публичность и прозрачность.

Конкурс пройдет в два этапа. В ходе первого этапа жюри проверит заявки на соответствие квалификационным требованиям конкурсной документации. Из попавших в шорт-лист конкурса работ будет определен победитель. Его объявят в мае 2022 года.

В состав жюри вошли 26 человек. В их числе – министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей ЧЕКУНКОВ, генеральный директор «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Игорь НОСОВ, мэр Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ, главный архитектор Республики Саха (Якутия) Ирина АЛЕКСЕЕВА, министр строительства Республики Саха (Якутия) Павел КЫЛАТЧАНОВ, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий СЕМЕНОВ, директор Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Терентий КОРНИЛОВ, вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна КАРАВАЕВА. Председатель жюри конкурса – Айсен Николаев.

Напомним, что старт федеральной программе по обновлению городов Дальнего Востока дал президент России Владимир ПУТИН во время Восточного экономического форума в этом году. В Якутии уже разработаны мастер-планы трёх арктических поселений, микрорайона «Звездный» в Якутске. Во многом благодаря качественному планированию региону удалось в числе первых получить инфраструктурные бюджетные кредиты на комплексную застройку квартала «Воинская часть» в Якутске, квартала «Р» в Нерюнгри, строительстве объектов для флота.

В ходе Госсовета 26 октября полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ отметил, что у Якутска есть все шансы стать одним из первых городов, где начнут обновлять городское пространство по мастер-плану.