Объявлен конкурс на логотип Года труда в республике

Минтруд республики объявил конкурс на разработку логотипа Года Труда.

В конкурсе имеют право принять участие физические и юридические лица в возрасте от 18 лет, авторские коллективы.

На конкурс можно выставить не более трёх работ. По желанию автора на рассмотрение жюри наряду с основным логотипом может быть представлен вариант на якутском языке.

Заявки с материалами необходимо направить на электронную почту Государственного бюджетного учреждения «Ресурсный центр социальной защиты «Победа» при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)» rcsz_mt@gov14.ru с 26 декабря 2022 года по 10 января 2023 года.

Подведение итогов и определение победителя состоится 17 января 2023 года.