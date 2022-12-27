27.12.2022
15:03
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Конкурс

Объявлен конкурс на логотип Года труда в республике

Минтруд республики объявил конкурс на разработку логотипа Года Труда.

В конкурсе имеют право принять участие физические и юридические лица в возрасте от 18 лет, авторские коллективы.

На конкурс можно выставить не более трёх работ. По желанию автора на рассмотрение жюри наряду с основным логотипом может быть представлен вариант на якутском языке.

Заявки  с материалами необходимо направить на электронную почту Государственного бюджетного учреждения «Ресурсный центр социальной защиты «Победа» при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)»  rcsz_mt@gov14.ru   с  26 декабря 2022 года  по 10  января  2023 года. 

Подведение итогов и определение победителя состоится 17 января 2023 года.

Подробно с условиями конкурса, с формой заявки и согласием на обработку данных  можно ознакомиться здесь.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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