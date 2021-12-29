Объявлен конкурс на берегоукрепительные работы в Верхневилюйске

Подрядчик строительства гидротехнического сооружения в Верхневилюйске будет определен в январе 2022 года

На сегодняшний день конкурсная документация на заключение государственного контракта размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Подача заявок продлится до 24 января 2022 года. Об этом сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Эдуард Пихтин.

«По результатам открытого конкурса в электронной форме будут определены исполнители – подрядные организации на проведение работ по строительству объекта», — подчеркнул он.

Эдуард Пихтин добавил, что строительный контроль будет осуществляться заказчиком реализации проекта ГКУ РС(Я) «Исполнительная дирекция по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации последствий паводков в Республике Саха (Якутия)».

Напомним, строительство объекта «Берегоукрепительные работы на р. Вилюй в районе с. Верхневилюйск» стоимостью 788,6 млн. рублей начнется в следующем году и завершится в 2024 году. Протяженность данного объекта составит 2,832 км.