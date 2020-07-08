Объявлен конкурс «Крепкая семья»

Федеральный партийный проект «Крепкая семья» в Якутии объявляет конкурс для семей, которые живут в счастливом браке не менее 25 лет.

“Мы приглашаем семьи, которые обладают богатой историей и своими семейными традициями принять участие в одноименном конкурсе «Крепкая семья» в сети Instagram”, — рассказала Алена Атласова, региональный координатор проекта “Крепкая семья” партии “Единая Россия”.

Как отметили организаторы, на конкурс принимаются видеоролики длительностью не более 1 минуты и краткая история семьи. Все работы будут размещены на аккаунте er_yakutia14.

Конкурс «Крепкая семья» продлится до 31 июля. Победители будут определены в результате онлайн голосования в сети Instagram и будут награждены ценными призами.

Для участия нужно отправить работы на ватсап 8(924)160-38-61 (отдел АПР партии “Единая Россия”).

Партийный проект “Крепкая семья” направлен на укрепление института семьи, призван защищать права семей и пропагандировать традиционные семейные ценности. Истории крепких семейных уз, основанных на взаимной любви и верности, добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом, и воспитавшие детей достойными членами общества послужат примером для молодых семей.