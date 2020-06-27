Объявлен конкурс для СМИ на соискание грантов главы республики

Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии сообщает о начале ежегодного республиканского конкурса на соискание грантов главы Республики Саха (Якутия) в сфере средств массовой информации на 2020 год.

Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 27 июня, сообщили ЯСИА в пресс-службе министерства. Конкурс проводится в целях поддержки проектов по созданию и распространению качественной, достоверной, оперативной и объективной информации по приоритетным направлениям деятельности средств массовой информации. Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе – 26 июля 2020 года.

Предметом конкурса является право на заключение договоров на получение грантов главы республики: 15 (пятнадцать) грантов в размере 1 000 000 (один миллион) рублей каждый по следующим направлениям деятельности средств массовой информации: «О мерах по улучшению демографической ситуации в Республике Саха (Якутия)»; «Доступная и качественная медицина»; «Создание конкурентоспособного образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности»; «Дальний Восток – территория комфортного проживания»; «В гармонии с природой. Чистая Якутия!»; «Дороги Якутии: новые горизонты»; «Эффективная занятость – фактор роста производительности труда»; «Научные прорывы и достижения»; «Цифровая экономика – повышение качества жизни человека»; «Якутия – культурный центр мировой Арктики»; «Развитие и поддержка предпринимателей Якутии»; «Новые рынки – новые возможности для развития республики»; «Язык – душа народа. Сохранение и передача новым поколениям красоты и богатства родного языка»; «Год патриотизма в Республике Саха (Якутия). 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; «Борьба с бедностью в Республике Саха (Якутия)».

Заявки на участие в Конкурсе предоставляются: в электронном виде по адресу : Pavlovaro@sakha.gov.ru. Подробнее о конкурсе — на сайте профильного министерства.

Ссылка: http://ysia.ru/mininnovatsij-yakutii-obyavlyaet-o-nachale-konkursa-dlya-smi-na-soiskanie-grantov-glavy-respubliki/