Объявлен кастинг на конкурс красоты «Мисс Весна Якутска» — 2022

😍 Приглашаем всех желающих девушек 🌹на кастинг самого грандиозного события этой весны!

Конкурс красоты «Мисс Весна Якутска 2022» @miss_vesna_ykt_2022

Финал пройдет 23 апреля в ресто баре @krysha_ykt 💎

Участие в конкурсе это возможность продвинуть личный бренд и заявить о себе!

Общий призовой фонд конкурса полмиллиона рублей!

Не упустите свой шанс стать королевой города!

К кастингу допускаются гражданки РФ, девушки, не состоящие в браке и без детей, рост от 166 см и выше. Размер одежды до 44р.

Возрастная категория: 16-26 лет.

Кастинг состоится 27 марта воскресенье

Место проведения @krysha_ykt

Время 13:00 — 17:00

Быть в черном коротком платье.

Победительница конкурса «Мисс весна Якутска» поедет в Казахстан г. Алматы на финал международного конкурса красоты «Мисс Интернешнл Азия», который пройдет 7 июля.

По вопросам участия и партнёрства писать на ватсап

8-914-2-703-789🤳🏽

8 (914) 238-76-21🤳🏽

Приглашаем всех на официальную страницу в контакте miss_vesna_ykt_2022 😌

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Новости Якутска @news_yakutska

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