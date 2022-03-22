Объявлен кастинг на конкурс красоты «Мисс Весна Якутска» — 2022
😍 Приглашаем всех желающих девушек 🌹на кастинг самого грандиозного события этой весны!
Конкурс красоты «Мисс Весна Якутска 2022» @miss_vesna_ykt_2022
Финал пройдет 23 апреля в ресто баре @krysha_ykt 💎
Участие в конкурсе это возможность продвинуть личный бренд и заявить о себе!
Общий призовой фонд конкурса полмиллиона рублей!
Не упустите свой шанс стать королевой города!
К кастингу допускаются гражданки РФ, девушки, не состоящие в браке и без детей, рост от 166 см и выше. Размер одежды до 44р.
Возрастная категория: 16-26 лет.
Кастинг состоится 27 марта воскресенье
Место проведения @krysha_ykt
Время 13:00 — 17:00
Быть в черном коротком платье.
Победительница конкурса «Мисс весна Якутска» поедет в Казахстан г. Алматы на финал международного конкурса красоты «Мисс Интернешнл Азия», который пройдет 7 июля.
По вопросам участия и партнёрства писать на ватсап
8-914-2-703-789🤳🏽
8 (914) 238-76-21🤳🏽
Приглашаем всех на официальную страницу в контакте miss_vesna_ykt_2022 😌
Информационные партнеры:
SakhaLife @sakhalife.ru
Новости Якутска @news_yakutska
Криминальная Якутия @crimyakutia_ru
Жизнь Якутска
Ведущий проекта @alexandrnesterov_ 🎙
Партнеры:
Фото студия @sunny.photostudio
Фитнес клуб : @idolgym_ykt
Гостиница @sonata_hotel_ykt
Танцевальная студия @sardaana_cherkashina
Психолог Зинаида Климова @klim_zin
Стилист Алик Миллен @alikmillen
Ресторан @kitchen.yakutsk
Lush studio @capsula.beauty.bar
Консультант по питанию @yulia_hudaeva
ЭКО — МАРКЕТПЛЕЙС @jam_platforma
Ресторан @krysha_ykt
Центр здоровья @vivamed_ykt
Салон красоты @mysalon_ykt
Прокат платьев @prokat_baihan
Студия @saxar_ok_ykt
Маникюр салон @etnica_nail
+7 (999) 174-67-82