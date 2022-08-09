Объявлен фотоконкурс «Мир глазами коренных народов. Культура, традиции, быт»

КМНСОЮЗ объявляет второй фотоконкурс «Мир глазами коренных народов. Культура, традиции, быт»

В Международный день коренных народов КМНСОЮЗ объявляет II фотоконкурс «Мир глазами коренных народов. Культура, традиции, быт». Как и в прошлом году мы ждём ярких фотографий, правдиво отображающих самобытный уклад жизни коренных малочисленных народов России. Покажите свои традиции, отразите ритуалы, познакомьте страну с красотой своих национальных одежд и искусностью узоров, передайте бескрайние просторы тундры, загадку тайги, переливы северного сияния… Расскажите как вы живёте, как ведёте промысел, как умеете праздновать!

На конкурс принимаются авторские фото, снятые как с помощью профессиональной аппаратуры, так и на смартфон. Нужно лишь, чтобы участнику исполнилось 18 лет, и он внимательно ознакомился с Положением о конкурсе.

Конкурс пройдёт в четыре этапа. Первый этап – приём работ – стартует прямо сегодня и продлится до 20 сентября. В этот период участнику необходимо ознакомиться с условиями и правилами конкурса и загрузить на странице конкурса не более 5 фотографий.

2-й этап, на котором Оргкомитет проведет отбор финалистов Фотоконкурса, продлится с 21 сентября по 9 октября 2022 года. Отобранные работы направляются оргкомитетом в адрес Жюри и публикуются на странице Фотоконкурса для интернет-голосования.

3-й этап пройдёт с 10 октября по 24 октября 2022 года – это самый волнующий этап, на котором Жюри определит победителей Фотоконкурса, а пользователи интернета будут голосовать за полюбившуюся работу на странице Фотоконкурса.

4-й этап, на котором будут подведены итоги и объявлены имена победителей, пройдёт с 25 октября по 4 ноября 2022 года.

Победители конкурса получат денежные призы:

I место – 70 тысяч рублей (включая НДФЛ)

II место – 50 тысяч рублей (включая НДФЛ)

III место – 30 тысяч рублей (включая НДФЛ).

Победитель интернет-голосования будет награждён денежным призом в размере 50 тысяч рублей (включая НДФЛ).

Познакомиться с условиями и правилами участия в конкурсе можно здесь.

Информационный партер Фотоконкурса – Гильдия межэтнической журналистики.