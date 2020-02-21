21.02.2020
11:20
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Якутия

Объявлен аукцион на строительство школы-сада

В Чурапчинском районе объявлен аукцион на строительство школы-сада в селе Килянки. Победитель аукциона должен будет закончить объект к 31 декабря 2021 года.

Отметим, что накануне Дня знаний 2016 года в селе Килянки сгорел корпус Кытанахской средней общеобразовательной школы. На данный момент дети обучаются в неприспособленных для этого помещениях. Кроме того, старое здание детского сада находится в аварийном состоянии.

Усилиями администрации Чурапчинского района совместно с руководством республики строительство новой школы-сада на 90/25 мест было включено в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий». 

Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус».
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус».
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