15.12.2022
07:17
570
Образование
Объявлен актированный день для всех школьников Якутска
Актированный день для учащихся 9 и 11 классов всех школ Якутска и пригородов
По данным Якутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 6 часов температура наружного воздуха в Якутске в районе Аэропорта составила -48 градусов Цельсия, скорость ветра 2 м/с. В связи с погодными условиями объявлен актированный день для учащихся 1-11 классов всех школ города Якутска и пригородов.
Фото: ЯСИА
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.12.2022
0
143
15.12.2022
0
208
15.12.2022
0
569
15.12.2022
0
2018
15.12.2022
0
418
15.12.2022
0
657
14.12.2022
0
1674
14.12.2022
0
1839
14.12.2022
0
1064
14.12.2022
0
1037
14.12.2022
0
327
14.12.2022
0
776
14.12.2022
0
373
14.12.2022
0
344
14.12.2022
1
1114
14.12.2022
2
5697
14.12.2022
0
1199
14.12.2022
0
966
14.12.2022
0
519
14.12.2022
0
430
14.12.2022
0
2264
14.12.2022
0
605
14.12.2022
0
1349
14.12.2022
0
481
14.12.2022
0
267
14.12.2022
0
1243
14.12.2022
0
481
14.12.2022
0
537
14.12.2022
0
1075
14.12.2022
0
311
14.12.2022
0
411
14.12.2022
0
539
14.12.2022
0
726
14.12.2022
0
1291
14.12.2022
0
379
14.12.2022
0
272
14.12.2022
0
827
14.12.2022
1
2647
14.12.2022
0
554
14.12.2022
0
670
14.12.2022
0
1010
14.12.2022
1
675
14.12.2022
0
622
14.12.2022
0
1378
14.12.2022
0
289
14.12.2022
0
1701
14.12.2022
0
619
14.12.2022
1
3015
14.12.2022
0
1022
14.12.2022
2
845
14.12.2022
0
1175
14.12.2022
0
30754
14.12.2022
0
6129
13.12.2022
2
3341
13.12.2022
0
618
13.12.2022
0
668
13.12.2022
1
1865
13.12.2022
2
1086
13.12.2022
0
1532
ТОП НОВОСТИ
13.12.2022
2
157436
11.12.2022
0
73972
13.12.2022
5
17856
13.12.2022
7
15273
10.12.2022
0
9196
10.12.2022
0
7517
12.12.2022
2
7265
Добавить комментарий