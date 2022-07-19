Обвиняемый в убийстве Сергея Ацегейды помещен в СИЗО

Обвиняемый в убийстве артиста Сергея Ацегейды взят под стражу в зале суде и переведен в СИЗО — сообщает YAKUTIA.INFO. Соответствующее решение вынесла вчера, 18 июля, апелляционная коллегия Верховного суда Якутии под председательством судьи Анджелы Стрекаловской. Таким образом, ранее действовавшая в отношении Сергея Миронова мера пресечения в виде запрета определенных действий отменена.

«Сам суд длился недолго. Прокурор Василий Атаков выступил в поддержку моей жалобы. Присутствовала также адвокат преступника – Миронов пожаловался на здоровье, наврал, что у него на данный момент нет никаких преступлений. А ведь он, помимо убийства, еще и мою машину разбил – это ведь тоже преступление. Я сказала, что у него нашли наркотики, патроны от пистолета», — рассказала «Якутия.Инфо» потерпевшая – мать Сергея Татьяна Ацегейда.

По словам Татьяны Иннокентьевны, она узнала преступника, поскольку ранее видела его во дворе своего дома.

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