Обвинительный приговор директору «Аэропорты Севера»

В Якутии бывший генеральный директор ФКП «Аэропорты Севера» за хищение федеральных денежных средств приговорен к 7 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей Текст Поделиться

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ФКП «Аэропорты Севера». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Судом установлено, что подсудимый незаконно похитил денежные средства в сумме более 90 миллионов рублей, выделенных в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Чокурдах», и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Российской Федерации в лице Федерального агентства воздушного транспорта имущественный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, незаконно распорядился в пользу другого лица жилым помещением, находящимся в федеральной собственности Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, чем причинил Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму более 3 миллионов рублей.

Также, бывший генеральный директор ФКП «Аэропорты Севера» умышлено, незаконно совершил растрату, то есть хищение денежных средств ФКП «Аэропорты Севера», вверенных ему в силу занимаемой должности, путем их расходования на личные цели, направленные на формирование положительного образа для последующего участия в выборах народных депутатов, чем причинил имущественный ущерб ФКП «Аэропорты Севера» в особо крупном размере на сумму более 1 миллион рублей.

Подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал. Вместе с тем, стороной государственного обвинения представлены доказательства, подтверждающие виновность подсудимого в совершении указанных преступлений.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Якутской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело расследовано Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного Комитета РФ.