Обвинение мигрантов в изнасиловании спровоцировало стихийный митинг в Якутске

Вечером 17 марта на Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг. Социальный взрыв последовал после сообщений о том, что в ночь на 17 марта пропала и была изнасилована жительница Якутска. Общество облетело информация о том, что в изнасиловании подозревают мигрантов, выходцев из Средней Азии.

Следком по Якутии сработал очень оперативно.

Один из подозреваемых задержан, в отношении двух других проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Информагентства оперативно распространили официальную информацию, далее люди стали пересылать ее по ватсапу.

В Якутии и раньше преступления, совершенные мигрантами, вызывали напряжение в обществе, в том числе и несанкционированные митинги. На этот раз власти республики не стали прятаться от кипящей толпы. На стихийный митинг пришел руководитель администрации главы и правительства республики Федор БОРИСОВ. Через громкоговоритель он заверил, что во многом разделяет беспокойство и гнев собравшихся, многие вопросы по трудовым мигрантам должны быть урегулированы. В тоже время, Федор Михайлович предостерег горячие головы от поспешных действий и огульных обвинений. Руководитель АГиПа, сам в прошлом силовик, призвал собравшихся разойтись, так как митинг был несанкционированным. И предложил собраться уже назавтра, в понедельник, 18 марта в 20 часов в ЦСП «Триумф» на собрание с приглашением общественности и заинтересованных сторон. Но это будет мероприятие в рамках гражданского общества, отметил руководитель. Участники несанкционированного митинга требовали привести туда обвиняемого, хоть в кандалах. А также предложили пригласить журналистов.

Власти города Якутска дистанцировались от конфликта.

В течение часа толпа разошлась. На Комсомольскую площадь оперативно были стянуты представители правоохранительных органов. К счастью, в Якутске удалось обойтись без массовых арестов и задержаний по итогам несанкционированного митинга.

Отметим, что в эти дни в Якутске как раз проходит Кубок мира по вольной борьбе. В городе много гостей турнира, Якутск находится в центре внимания спортивной общественности. Как отметили гости турнира, Кубок мира прошел на высоком организационном уровне, особенно украсили соревнования якутские болельщики, которые чутко реагировали на все нюансы борьбы участников турнира.