Обучился — заработал: истории успеха выпускников проекта «Содействие занятости»

9 сентября 2022 года в г.Саранск в рамках деловой программы финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» состоялась сессия «Обучился — заработал: истории успеха выпускников федерального проекта «Содействие занятости». В ней приняли участие представители разных регионов. Они рассказали о различных форматах реализации проекта на местах, а также о том, как осваивали новые специальности участники проекта и каких результатов им удалось достичь.

«Проект «Содействие занятости» – инструмент для тех, кто готов двигаться дальше, хочет использовать новые знания и навыки в своей работе. Стать участником проекта может каждый человек старше 16 лет, верхнего ограничения по возрасту нет, у нас большой диапазон профессий и специальностей. Например, самая старшая наша слушательница обучалась в 89 лет, и сегодня она действующий соцработник», – сообщила заместитель генерального директора по подготовке кадров Агентства развития навыков и профессий Светлана Крайчинская.

От имени регионального оператора проекта в Якутии в совещании принял участие директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) Владислав Хабаров.

«Наш Центр опережающей профессиональной подготовки является единым региональным оператором в Республике Саха (Якутия). Общая квота на Якутию по линии трех федеральных операторов в 2022 году составляет 2005 человек, из них более половины (1069) по линии Агентства Ворлдскиллс.

Программа действительно получает широкий отклик у населения, на сегодня поступило свыше 5 тыс. заявок, больше чем за прошлый год.

В этом году мы организовали много очных тематических площадок под каждую целевую аудиторию: карьерные марафоны для молодежи, безработных граждан, пожилых граждан, мам фест.

Таким образом, в настоящее время по линии Ворлдскиллс прошли обучение свыше 600 слушателей, проходят обучение более 90 слушателей. На данный момент занятость мы оцениваем на уровне 95%», — отметил Владислав Гаврильевич.

Особое внимание уделялось конкретным историям успеха выпускников федерального проекта «Содействие занятости». Так, например, специалист Булунской районной больницы Лиана Горохова обучилась на специалиста скорой медицинской помощи и повысила свою квалификацию. Надежда Скрыбыкина, мама по уходу, прошла обучение по предпринимательству и после завершения обучения открыла цветочный магазин. Евдокия Акимова, тоже мама в декрете, ранее работала старшим администратором в частной клинике Доктор офис. Прошла обучение в рамках проекта «Содействие занятости» по курсам «Бухгалтерский учет» и открывает стоматологический кабинет. Татьяна Сергушкина прошла обучение по курсам бухгалтерского учета и трудоустроилась главным бухгалтером на предприятии. Выпускник Якутского медицинского колледжа, Пащенко Вячеслав прошел обучение по программе «Медицинский и социальный уход» и благодаря взаимодействию центра обучения с региональными учреждениями здравоохранения сейчас работает медицинским братом в отделении хирургии Республиканской больницы №2. И таких вдохновляющих историй много.

Директор ЦОПП Владислав Хабаров отметил, что региональный оператор стремится сделать максимально комфортным участие граждан в проекте. В частности, по итогам совместной работы с Центром занятости населения с учетом труднодоступности территорий республики принято решение по компенсации расходов на оплату проезда и проживания безработных граждан из отдаленных районов. Также для упрощения приема заявлений от граждан на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки открыт Центр обслуживания госуслуг.

«Проект «Содействие занятости» действительно помогает менять качество жизни многих граждан. Мы надеемся, что банк историй успеха выпускников будут пополняться, благодарим нашего федерального оператора Агентство Ворлдскилсс за доверие и постоянную поддержку», — завершил Хабаров.

По мнению экспертов, участие в таких проектах актуально не только для самих участников, но и для регионов – оно дает возможность изыскивать кадровые ресурсы на местах и развивать новые программы. В совещании также отметили важность работы преподавателей, которые ведут программы: они работают со взрослой аудиторией и перед ними стоит задача за короткий срок передать максимум полезной информации.