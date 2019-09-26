Обучение спасателей при ликвидации последствий ДТП

Регулярное обучение и подготовка спасателей – залог успешной работы при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Спасатели Якутского арктического комплексного спасательного центра МЧС России проходят профессиональную подготовку в учебном центре подготовки спасателей в городе Хабаровск.

Федоров Юрий, спасатель 2 класса поделился впечатлениями по возвращению из командировки, где обучился по программе: «Проведение аварийно спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий».

«С каждым годом в работе спасателей многое меняется. Производят новые автомобили, под которые нужно грамотно подобрать инструмент и правильно деблокировать пострадавшего, сохранив его жизнь в целостности. Регулярное подтверждение профессионализма помогает обновить свои навыки» – рассказал он.

В ходе обучения спасатели применяли гидравлический инструмент при ликвидации условных ДТП, таких как «перевертыш», боковое и лобовое столкновение транспортных средств. Не бывает одинаковых ситуаций, каждое происшествие имеет свои сложности, при спасении людей.

«В прошлом году «Камаз» заехал под теплотрассу, в автомобиле находились водитель и два пассажира, откидная кабина осложнила деблокировку. Поднять теплотрассу сложно, не говоря уже о горячем водоснабжение, приняли решение спустить колеса, «отжимали» полностью гидравликой. Мы успешно справились со своей задачей, спасли троих и передали врачам» — вспоминает Юрий.

За пять дней работники «чрезвычайного ведомства» отработали практические действия по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП и подтвердили свои знания в теории, в том числе при оказании доврачебной помощи. По итогам командировки, каждому спасателю выдали сертификат о подтверждение обучения.