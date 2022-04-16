Обучение, ориентированное на практику. 7 колледжей Якутии – участники проекта «Профессионалитет»

Сегодня, 16 апреля 2022 года, в Якутии прошел Единый день открытых дверей «Профессионалитет – ты в хорошей компании». Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» — одной из государственных инициатив, направленных на повышение эффективности системы среднего образования путем интеграции образовательных организаций и организаций реального сектора экономики.

Якутия стала участником федерального проекта в марте 2022 года. Сельскохозяйственный образовательно-производственный кластер, который включает 7 учреждений СПО (Якутский сельскохозяйственный техникум, Намский техникум, Чурапчинский аграрно-технический колледж, Олекминский техникум, Арктический колледж народов Севера, Харбалахский образовательный комплекс им. Н.Е. Мординова, Центр подготовки рабочий кадров «Арктика») вошел в число пилотных площадок федерального проекта «Профессионалитет». Благодаря проекту, колледжи будут оснащены современным оборудованием.

В рамках Единого дня открытых дверей в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) состоялось республиканское родительское собрание «Профессионалитет – ты в хорошей компании» под председательством первого заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаила Присяжного. Приняли участие родители выпускников, представители ведущих сельхозпредприятий и учреждения СПО-участники проекта «Профессионалитет».

Проект основан на тесном взаимодействии между работодателями и колледжами, тем самым обучение становится максимально ориентированным на практику, отметил первый замминистра Михаил Юрьевич.

— Для реализации проекта в республике формируются кластеры – образовательно-производственные центры, где интегрируются колледжи и предприятия реального сектора экономики, готовые предоставлять производственную базу для развития практических навыков обучающихся. Благодаря этому студенты смогут получить специальность в короткие сроки, приобрести опыт работы на производстве и гарантировать таким образом свое дальнейшее трудоустройство.

Также для участников родительского собрания с докладом о перспективах развития сельскохозяйственной отрасли Республики Саха (Якутия) выступил заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Артем Александров.

Об участии работодателей в работе сельскохозяйственного кластера рассказала руководитель производства АО «Якутская птицефабрика» Сардана Скрябина и представитель СХПК «Хачыкаат» Александр Егомин.

Также в рамках Единого дня открытых дверей в Якутии для будущих абитуриентов провели очные профориентационные экскурсии и профессиональные пробы на площадках ведущих сельскохозяйственных предприятий республики, таких как: «Сахабулт», «Саюри», Национальный парк «Ленские столбы», «Республиканский центр пищевых технологий, СХПК «Чурапча», СХПК «Жиганский» и другие.

Более 200 школьникам представилась возможность увидеть современные технологичные производства и познакомиться с востребованными профессиями и специальностями отрасли сельского хозяйства, такими как: обработчик рыбы и морепродуктов, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, ветеринар, агроном и многое другое.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализует Министерством просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта «Образование».

За счет мероприятий проекта к концу 2024 года будут достигнуты такие результаты и показатели как создание образовательно-производственных центров (кластеров), подготовка и повышение квалификации педагогических работников, обеспечение экспертной оценки общего объема КЦП за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, обеспечено повышение квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров), обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет».