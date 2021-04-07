Обучение общественных наблюдателей набирает обороты

В эти дни в Республике Саха (Якутия) полным ходом реализуется программа обучающих семинаров для независимых общественных наблюдателей на выборах 2021 года. Территория Якутии больше трех миллионов квадратных километров. Необходимо подготовить наблюдателей во всех муниципальных образованиях региона.

Реализацией программы занята Общественная палата РС(Я) в рамках подготовки к осуществлению общественного наблюдения за ходом единого дня голосования 19 сентября 2021 года.

Как сказал руководитель Штаба по независимому наблюдению за ходом проведения единого дня голосования, заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Николай Бугаев, обучение общественному наблюдению уже состоялось в Центральной, Вилюйской и Промышленной группах районов. Всего теорию и практику обучения прошли 550 будущих наблюдателей.

1 из 22

География чрезвычайно обширна. Первые обучающие семинары для общественных наблюдателей прошли в Оймяконском, Усть-Майском и Нерюнгринском районах. Далее они состоялись в Сунтарском, Томпонском, Амгинском, Алданском, Нюрбинском, Мегино-Кангаласском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Олекминском, Таттинском, Усть-Алданском, Чурапчинском районах. На очереди Ленский, Мирнинский и Кобяйский районы.

Через две недели состоятся выезды в Арктические районы республики.

Обучение для гражданских активистов, желающих пополнить корпус общественных наблюдателей для обеспечения прозрачности избирательного процесса, проводят преподаватели Штаба общественного наблюдения, курируют программу эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Слушатели выразили признательность доступной манере изложения материала, умению работать с аудиторией, педагогическому опыту члена Общественной палаты РФ, председателя комиссии по социальной политике Общественной палаты РС(Я) Лены Павловны Ефремовой, заместителя председателя Общественной палаты РС(Я) Николая Дмитриевича Бугаева, заместителя начальника отдела по работе с органами государственной власти РС(Я) АК «АЛРОСА» (ПАО), социолога, кандидата философских наук Анатолия Дмитриевича Бравина, генерального директора АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» Альбины Прокопьевны Черепановой, ректору высшей школы музыки им. В.Босикова Надежде Михайловне Зайковой, первому проректору ФГБУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств» Станиславу Семеновичу Иванову, председателю Комиссии по экономическому развитию, экологии и ЖКХ Общественной палаты РС(Я), федеральному эксперту Независимого общественного мониторинга РФ, помощнику Первого Президента РС(Я) М.Е.Николаева Николаю Андреевичу Барамыгину, начальнику отдела развития науки Департамента науки и инноваций ФГАОУ «СВФУ им. М.К. Аммосова» Петру Николаевичу Николаеву.

Программа семинара включает не только голую теорию по изучению алгоритмов действий по разрешению проблемных случаев на участках. Но и советы, как избежать конфликтных ситуаций, как не поддаваться на провокации и реагировать на фейковую информацию.

Темы разнообразны: «Правовой статус наблюдателя и иных участников процесса», «Типы и виды нарушений в ходе организации и проведения голосования», «Организационная подготовка к наблюдению за голосованием», «Алгоритм отработки возможных нарушений на выборах», игра «Модельный УИК».