Обучение математике не должно быть напрасным

«В математике в дистиллированном виде имеется истина. Есть анекдот: «Сколько будет дважды два? — А мы покупаем или продаем?». В математике такого нет. Математика — тренажер, чтобы отличать истину от лжи. Это вещь полезная, особенно сейчас. Мы с детьми даже иногда тренируемся: я им предлагаю посмотреть на разные публикации и жду реакции. Выясняется, что опубликована некоторая чушь, и они видят это. Умение различать доказанное утверждение от недоказанного — это очень хорошее умение, и математика именно этому учит»- утверждает наш гость из Санкт-Петербурга Максим Яковлевич ПРАТУСЕВИЧ.

25 октября 2021 на базе АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» (ИРОиПК) состоялся Круглый стол «Особенности организации работы с талантливыми школьниками по направлению «Математика». В работе круглого стола принял участие Максим Яковлевич Пратусевич, член экспертного Совета Образовательного фонда «Талант и успех» по направлению «Наука». Максим Яковлевич — учитель математики, директор Физико-математического лицея № 239, кандидат физико-математических наук, Почётный работник общего образования РФ, заслуженный учитель РФ. Помимо директора, к круглому столу присоединились также директора, учителя математики Президентского лицея г.Санкт-Петербург.

Максим Яковлевич утверждает, что организовать работу с одаренными детьми надо начинать с 5 по 7 класс, это важный период обучения.

Мотивация школьников – главное в обучении, а задача учителя – заставлять думать, при чем должен обращать внимание на ключевые темы и разделы школьного курса в каждом классе. Например, в 5-м классе главный раздел – «Обыкновенные дроби», в 6 классе – «Положительные и отрицательные числа, десятичные дроби и проценты».

В 239 школе приоритетным является сочетание основного и дополнительного образования. Понятно, что на уроках математики невозможно подготовить призеров олимпиад, поэтому отводится большое внимание дополнительному образованию, т.к. важна непрерывность в обучении.

«В нашей школе мы систематично проводим директорские контрольные работы, где проходит не только проверка знаний, но и через эти работы учителя видят перспективы, направления дальнейшей работы, узнают, чего хочет от них директор», — говорит наш гость.

Участники круглого стола из республики, учителя математики, члены жюри олимпиад, преподаватели СВФУ, ИРОиПК, все заинтересованные лица, получили много ценной информации, подробно обсудили вопросы работы с талантливыми детьми. Модератор круглого стола, Марина Ивановна БАИШЕВА, заведующая кафедрой физико-математического образования ИРОиПК, приложила огромные усилия в продуктивности встречи с гостями.

Человек не должен бояться размышлять про природу вещей, тогда у него появляется шанс решить стоящие перед ним задачи. В чем же кроется основная проблема? Если ребенок встречается с задачей, которая не встречалась ему раньше, то возможны две реакции: паника (и тут либо он просто сидит, либо начинает писать полную чушь), второй вариант — подумать, что бы это могло быть. Нам нужны люди, которые идут по второму пути. Согласно статистике, большая часть математиков, когда они учились в школе, имели не самое лучшее поведение. И здесь неоценима роль учителя: с детьми надо уметь играть, устанавливать при этом определенные правила, заставить детей думать. Математика – это решение задач, и многое зависит не только от количества, но и качества решения. Это важно не только для увлекающихся математикой детей, но и для тех, кто и не увлекается ею.