Обучающиеся Центра образования получают востребованные профессии. О ходе реализации проекта «Траектория карьеры»

Региональным Центром опережающей профессиональной подготовки при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации реализуется проект «Траектория карьеры», направленный на создание условий для успешной социальной и профессиональной адаптации обучающихся МОБУ «Центр образования» ГО «г. Якутск». В Центре образования получают общее образование по вечерней форме обучения ребята из неблагополучных семей, и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также ребята, имеющие статус ОВЗ и инвалидность. В Центр образования принимают с седьмого класса и, в отличие от других школ, здесь выпускной класс — не одиннадцатый, а двенадцатый.

Деятельность проекта «Траектория карьеры» направлена на создание условий для реализации персонализированной системы профессионального ориентирования и предпрофессиональной подготовки мотивированной к труду молодежи по актуальным современным профессиям и рассчитана на один учебный год. На сегодня Центром опережающей профессиональной подготовки совместно с Центром образования достигнуты следующие показатели:

— специалисты МОБУ «Центр образования» прошли обучение на курсе повышения квалификации «Современные методы профориентационной работы» с целью дальнейшего сопровождения обучающихся;

— образовательная организация обеспечена комплектом настольных игр и профориентационных уроков «Мир профессий будущего» — как способ обновления инструментария профориентационной работы в учреждении;

— профориентологами ЦОПП проведены профориентационные игры с использованием комплекта настольных игр и профориентационных уроков «Мир профессий будущего» и «Мое призвание»;

— организовано мероприятие «Поступай правильно!» в рамках которого прошли ознакомительные встречи с приемными комиссиями профессиональных образовательных организаций и экскурсии в ведущие предприятия Якутска;

— оказано порядка 100 индивидуальных профориентационных консультаций обучающимся с 9 по 11 классы с целью построения индивидуальной профессиональной траектории.

Кроме этого, на сегодня порядка 50 обучающихся Центра образования проходят обучение по актуальным и востребованным направлениям, среди которых: «Основы бизнеса», «SMM-менеджер», «Основы фотографии», «Парикмахер» и «Разработка веб-сайтов и графический дизайн».

Желающих освоить практический курс «Основы фотографии» оказалось немало. За две недели всего 16 слушателей прошли интенсивное обучение.

— Обучение по курсу «Основы фотографии» проходило в формате: сначала слушаем и вникаем в теорию, а потом берём и делаем. Под чутким руководством ребята работали с камерой и световым оборудованием, создавали яркие интересные кадры, а после их обрабатывали. Всё это было для подготовки перед созданием своего собственного фотопроекта, который они на финальном занятии защитили перед экспертом. Приглашенным экспертом выступил известный фотограф — Сергей Шарин.

На итоговом занятии перед ребятами стояла задача раскрыть в фотографиях две темы: «Компьютерная зависимость» и «Буллинг». Темы очень глубокие и социально значимые, я рада, что ребята не боятся говорить о таком и у них отлично получилось раскрыть свои темы в фотографиях.

Все проекты ребят получили достойный фидбэк и, я уверена, что тот опыт, который ребята получили на курсе, пригодится им и в дальнейшем, ведь наш курс направлен на развитие не только твёрдых навыков — hard skills, но и на развитие гибких, креативных навыков — soft skills», — рассказала преподаватель курса Марианна Шадрина.

Коба Илона, ученица 12 «г» класса завершила обучение по основам фотографии и получила положительные эмоции от пройденного опыта:

— Для меня направление фото и видеосъемки совершенно новое. Поэтому из-за интереса захотелось попробовать себя в этом деле. Впечатления от обучения самые положительные. Так как я раньше даже не интересовалась этими направлениями, для себя я, конечно, узнала много нового и полезного. Например, как выбирать технику, как настраивать и как делать съемку в различных форматах. В будущем, надеюсь, что буду использовать полученные знания. Насчет будущей профессии я еще думаю, но было бы здорово заняться этим, — поделилась Илона.

До конца 2022 года порядка 50 обучающихся МОБУ «Центр образования» пройдут предпрофессиональную подготовку по актуальным направлениям и смогут определиться с подходящим направлением обучения, тем самым повысят свои шансы успешную социализацию.