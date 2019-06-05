Обсуждены вопросы сотрудничества «Саханефтегазсбыта» и Олекминского района

4 июня руководитель АО «Саханефтегазсбыт» Виктор ЛЕБЕДЕВ встретился с и.о. главы Олекминского района Эдуардом КОНДРАТЬЕВЫМ.
В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества по перспективным проектам компании в районе. Виктор Лебедев акцентировал особое внимание на необходимости выстраивания открытого диалога между муниципалитетом и АО «Саханефтегазсбыт» по обеспечению ГСМ населенные пункты, в том числе и труднодоступные.
Отдельно стороны коснулись вопросов благоустройства района. Эдуард Кондратьев обещал оказать необходимое содействие по ремонту автодороги до нефтебазы.
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт».