Обсуждены вопросы сотрудничества «Саханефтегазсбыта» и Олекминского района

4 июня руководитель АО «Саханефтегазсбыт» Виктор ЛЕБЕДЕВ встретился с и.о. главы Олекминского района Эдуардом КОНДРАТЬЕВЫМ. В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества по перспективным проектам компании в районе. Виктор Лебедев акцентировал особое внимание на необходимости выстраивания открытого диалога между муниципалитетом и АО «Саханефтегазсбыт» по обеспечению ГСМ населенные пункты, в том числе и труднодоступные. Отдельно стороны коснулись вопросов благоустройства района. Эдуард Кондратьев обещал оказать необходимое содействие по ремонту автодороги до нефтебазы. Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт».

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