Обсуждены вопросы сотрудничества АО «Саханефтегазсбыт» и АК «АЛРОСА»

Руководитель АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев и заместитель генерального директора по направлению закупочной деятельности АК «АЛРОСА» Владимир Козлов обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

АО «Саханефтегазсбыт» входит в число основных партнеров АК «АЛРОСА». Владимир Козлов отметил положительную динамику взаимодействия с компанией. По его словам, установленные в прошлом году на Ленской нефтебазе новые приборы учета нефтепродуктов показали свою эффективность.

Кроме того, участники встречи подробно остановились на вопросах приема первых судов с топливом в Ленске. Стороны подчеркнули ценность сотрудничества и выразили заинтересованность в продолжении стратегического партнерства как в рамках продолжения действующих, так и реализации новых совместных проектов.

В обсуждении приняли участие директор Управления материально-технического снабжения АК «АЛРОСА» Александр Волянский, директор Ленской нефтебазы Иван Врублевский, представители компании АО «Саханефтегазсбыт».