Обсуждены вопросы перехода в Якутии от долевого строительства

Вопросы перехода строительной отрасли от долевого строительства на проектное финансирование обсуждены сегодня на селекторном совещании в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера российского Правительства Виталия Мутко.

Напомним, с 1 июля текущего года все застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья. Средства дольщиков банки будут аккумулировать на специальных эскроу-счетах. Застройщики смогут получить эти средства только после передачи квартир покупателям, а строить они будут на банковские кредиты. Банк, в свою очередь, будет контролировать использование этих денег именно на тот объект, который должен быть построен. Эта мера должна исключить появление новых обманутых дольщиков.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что на территории республики долевое строительство многоквартирных жилых домов осуществляют 39 застройщиков. «Всего выдано 76 разрешений на строительство, общее количество квадратных метров, которое должно быть построено по договорам, – 931 тыс. кв. м.»,– сообщил он.

Айсен Николаев напомнил о причинах, которые негативно влияют на выполнение регионами плана по вводу жилья. Это отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, а также ограниченность свободных мощностей по объектам генерации, требующих реконструкции. «Для дальневосточных регионов необходимо предусмотреть софинансирование на решение этих проблем», – обратился с предложением глава Якутии.

По данным вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко, сегодня по всей стране в 42-х регионах реализуется 120 проектов, по которым открыты эскроу-счета или заключены кредитные договоры. «Открыто почти 2,6 тысячи счетов эскроу, остаток средств на них 8 миллиардов рублей», – добавил он.

Виталий Мутко подчеркнул, что по предложениям регионов приняты решения по смягчению перехода на новую форму строительства жилья. Так, часть проектов должны получить право быть достроенными по старым правилам – если степень готовности многоквартирного дома составляет не менее 30%, а количество заключённых договоров долевого участия составляет более 10% от количества помещений в строящемся доме. Также установлены критерии, которым должны соответствовать банки. Всего определено 95 банков, в том числе и региональных, которые будут кредитовать строительство по эскроу-счетам. Запущена единая информационная система жилищного строительства, которая даёт возможность в электронном формате контролировать ход строительства домов.